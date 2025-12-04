Авторизация

Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів, повідомив посол України в Австрілії Василь Мирошниченко.

"Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США)", - написав він у Facebook.

За словами посла, цей пакет включає внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів до PURL, 2 мільйони австралійських доларів до Коаліції безпілотників та 43 мільйони австралійських доларів у військовому обладнанні, включаючи тактичні радари протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойової інженерії.

"Від імені президента України та українського народу я висловлюю нашу щиру подяку прем'єр-міністру Ентоні Албанізу, віце-прем'єр-міністру Річарду Марлесу, міністру закордонних справ Пенні Вонг та міністру оборонної промисловості Пету Конрою, а також народу Австралії за те, що вони твердо стоять на боці України. Це справжня демонстрація австралійської дружби. Ми ніколи не забудемо вашу підтримку", - підсумував посол Мирошниченко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

