Чому Трамп хоче зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії

Манал Халіл / Арабська служба ВВС

Коли президент США Дональд Трамп заявив, що, імовірно, проведе першу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, багато хто здивувався, чому саме цей майданчик він обрав для обговорення припинення війни в Україні.

Трамп не уточнив дату зустрічі, але натякнув, що вона може відбутися найближчим часом.

Він навіть припустив, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман долучиться до перемовин.

Ці слова Трампа пролунали за кілька годин після телефонної розмови з Путіним, під час якої, за словами американського лідера, вони зосередились на можливостях досягнення миру в Україні.

Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі на своїй території.

"Королівство підтверджує свої постійні зусилля з досягнення міцного миру між Росією та Україною"- йдеться в офіційній заяві МЗС Саудівської Аравії, опублікованій в соцмережі Х.

Нейтральний майданчик

Організувати особисту зустріч Трампа й Путіна також пропонували Китай та Об'єднані Арабські Емірати.

"Саудівська Аравія - цілком логічний варіант для зустрічі Трампа й Путіна, оскільки це - нейтральний майданчик", - вважає Пол Салем, віцепрезидент розташованої у Вашингтоні дослідницької організації Інститут Близького Сходу.

Салем пояснює: провести зустріч у європейській країні не можна через сильну проукраїнську позицію Європи.

Так вважає і професор міжнародних відносин Хаттар Абу Діаб.

"Традиційно для таких самітів обирають нейтральні місця, на кшталт Женеви. Однак погіршення відносин Росії зі Швейцарією та іншими європейськими країнами, імовірно, привело до такого альтернативного вибору".

Він додає, що Саудівська Аравія успішно будує взаємовигідні відносини з Путіним і не є учасником Міжнародного кримінального суду (МКС).

У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнних злочинах в Україні. А в королівство Перської затоки Путін може вирушити без ризику бути заарештованим, зазначають аналітики.

Посилення ролі посередника

Крім того, Саудівська Аравія була серед посередників в обміні полоненими між Росією та Україною, завоювавши довіру обох країн.

Під час нещодавнього обміну, що відбувся за сприяння Ер-Ріяда, Росія звільнила американського вчителя Марка Фогеля, засудженого в Росії за звинуваченнями у контрабанді наркотиків.

За словами спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, наслідний принц Саудівської Аравії відіграв у цій справі вирішальну роль.

Саудівська Аравія неодноразово зверталася до Зеленського й Путіна, закликаючи до мирної угоди між двома країнами. З цією метою вона організувала в Джидді міжнародну зустріч із представниками кількох країн.

Під час візиту Путіна до Ер-Ріяда в грудні 2023 року Мухаммед ібн Салман назвав його "особливим і дуже шанованим гостем як на урядовому, так і на суспільному рівні".

Експерт з питань Перської затоки Абдулла Баабуд вважає, що Саудівська Аравія прагне посередництва, подібно до Оману, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і хотіла б посилити свій вплив як ключового регіонального гравця.

Баабуд припускає, що організація зустрічі Трампа й Путіна може стати дипломатичною послугою Саудівської Аравії, можливо, в обмін на активнішу участь Ер-Ріяда в стратегічних інтересах США, як-от укладання Авраамових угод - серії договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках.

Пол Салем вважає, що Трамп прагне зміцнити американсько-саудівські зв'язки з економічних, фінансових, інвестиційних та стратегічних причин, і відзначає зацікавленість Трампа в майбутній потенційній угоді за участі США, Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Королівство має вирішальне значення для близькосхідної політики Трампа, особливо щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, додає професор зі стратегічних комунікацій Нідал Чукайр.

"Нафтовий" чинник

США посідають перше місце у світі з видобутку нафти, залишивши позаду і Росію, і Саудівську Аравію.

Оскільки російсько-українська війна вплинула на світові енергетичні ринки, експерти відзначають, що Ер-Ріяд відіграв важливу роль у підтримці стабільності цін на нафту.

На зустрічі в грудні 2024 року вісім країн ОПЕК+, куди входять Саудівська Аравія і Росія, вирішили відкласти збільшення видобутку нафти через слабкий попит та конкуренцією з боку країн, які не входять в альянс.

Саудівська Аравія і Росія мають спільні інтереси як найбільші виробники нафти, каже Абдулла Баабуд. Він очікує, що зустріч Трампа й Путіна торкнеться не лише припинення війни в Україні, а й світових цін на нафту та економічної співпраці.

"Трамп може спробувати домовитись про сприятливі ціни на сиру нафту для американських енергетичних компаній, особливо після того, як у минулому він закликав до зниження цін", - розмірковує експерт.

Він зазначає, що Трамп є стійким прихильником розробки родовищ викопних видів палива, що збігається з роллю Саудівської Аравії як великого експортера нафти.

Стратегічні інтереси

Під час свого попереднього терміну Трамп першою відвідав Саудівську Аравію, що підвищило дипломатичний статус королівства на міжнародній арені.

Нещодавно Трамп заявив, що знову розгляне можливість своєї першої закордонної поїздки до Саудівської Аравії і навіть назвав її ціну.

"Якби Саудівська Аравія захотіла купити [нашу продукцію] ще на 450 мільярдів доларів або 500 - збільшимо цю суму з урахуванням інфляції - я думаю, я б, імовірно, поїхав", - сказав він журналістам в Овальному кабінеті минулого місяця.

Кількома днями пізніше наслідний принц Саудівської Аравії заявив, що королівство хоче інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років.

Трам у відповідь підняв ставки.

"Я попрошу наслідного принца, фантастичного хлопця, округлити це приблизно до трильйона доларів. Гадаю, вони підуть на це, бо ми дуже добре до них ставимося", - заявив Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Нідаль Шукер вважає, що Трамп розглядає Саудівську Аравію як ключового стратегічного та економічного партнера.

Трамп, на його думку, прагне забезпечити домінантну економічну роль США в Перській затоці, особливо на тлі розвороту колишнього президента Джо Байдена в бік Азії.

Трамп також намагається посилити вплив США в Саудівській Аравії та інших арабських країнах на тлі стратегічної конкуренції Вашингтона з Китаєм, вважає професор міжнародних відносин Хаттар Абу Діаб.

Хоча Саудівську Аравію критикують за порушення прав людини, експерти переконані, що нещодавні реформи в королівстві, як-от скасування релігійної поліції та дозвіл жінкам керувати автомобілем, покращили її глобальний імідж, зробивши менш вразливою до політичного тиску з боку нової адміністрації США.