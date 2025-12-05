Авторизация

Британія готова передати Україні £8 млрд заморожених російських активів, - The Times

Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

"У Кабінеті Кіра Стармера переконані, що Путін є активною загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії.

В рамках міжнародної ініціативи з посилення тиску на Кремль Велика Британія хоче укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, яка могла б розблокувати до 100 мільярдів фунтів для підтримки України", - йдеться в матеріалі.


Кошти для України

Ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки - як для продовження оборони, так і для відбудови у разі укладення мирної угоди.

Питання термінове: наступного року Україна стикається з масштабним бюджетним дефіцитом і гостро потребує коштів для продовження оборони.

Використання заморожених російських активів, нагадує The Times, обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Поряд із британськими 8 млрд фунтів, ЄС намагається використати 90 млрд євро російських активів, розміщених переважно у Бельгії, зокрема у Euroclear.


Заморожені активи РФ 

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країни Заходу (зокрема країни G7 + Європейський Союз) заборонили операції з резервами та фінансовими активами Центральний банк Росії (ЦБР) - фактично ці активи "заморозили". 

Під "активами" маються на увазі: валютні резерви, цінні папери, облігації, кеш, а також - в деяких випадках - активи приватних осіб або компаній, що потрапили під санкції (нерухомість, рахунки, майно тощо).

Скільки активів заморожено:

  • За оцінками, загальний обсяг заморожених російських активів - орієнтовно 300-350 млрд доларів. 
  • Більша частина - в країнах ЄС, особливо через рахунки в депозитарії Euroclear (Бельгія), де зберігаються резерви ЦБР. 
  • Наприклад, у країнах Євросоюзу - близько €210 млрд активів заблоковано. 
  • Деякі країни додатково заморозили активи приватних осіб і компаній: наприклад, у Швейцарії - активів на кілька мільярдів франків, у Великій Британії - активів на десятки мільярдів доларів.

    • До теперішнього моменту заморожені активи перебувають під блокуванням - тобто Росія не може розпоряджатися ними.

    Частково західні країни отримують доходи (відсотки, купони) з цих активів - і вже деякі кошти використовуються на підтримку України. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
    Ключові теги: Британія
     

