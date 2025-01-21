Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія наклала арешт на підозрюване у пошкодженні кабелю з Естонією судно

 

Окружний суд столиці Фінляндії Гельсінкі ухвалив заарештувати танкер Eagle S, який, за інформацією фінських правоохоронців, може бути причетний до "тіньового" флоту Росії.

Про це пише Yle, передає The Moscow Times.

За даними Національного бюро розслідувань Фінляндії (NBI), танкер, зареєстрований на Островах Кука, підозрюють у пошкодженні підводного електричного кабелю Estlink 2 та телекомунікаційних кабелів, які належать компанії Elisa. Ці інциденти розглядаються як тяжкі злочини.

Арешт судна було здійснено на запит фінської енергетичної компанії Fingrid, естонської Elering, а також телекомунікаційної компанії Elisa.

Компанії звинувачують судновласника танкера, компанію Caravella, у тому, що пошкодження кабелю було завдано якорем танкера. У позові йдеться, що обрив Estlink 2 призвів до значної фінансової шкоди, яка продовжує збільшуватися.

На початку січня цього року національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.

Згодом керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола сказав, що ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

Інцидент стався 25 грудня 2024 року, коли Eagle S якорем пошкодив електрокабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційних кабелі в особливій економічній зоні Фінляндії.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою". Екіпаж судна налічує 24 особи, серед яких громадяни Грузії та Індії. Дев'яти членам екіпажу, підозрюваним у причетності до злочину, заборонено залишати територію Фінляндії щонайменше до завершення розгляду.

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту.

Випадок із Estlink 2 - не перший, що стався в Балтійському регіоні останнім часом. На початку грудня 2024 року було зафіксовано розрив інтернет-кабелю між Фінляндією та Швецією. Місяцем раніше, в листопаді, постраждали кабелі BCS East-West Interlink між Литвою та Швецією, а також C-Lion1, що сполучає Фінляндію з Німеччиною.

На початку цього року стало відомо, що країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, - запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9904  0,07 0,16 42,6662  0,03 0,06
EUR 43,5269  0,26 0,61 44,3777  0,29 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,05 42,2000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес