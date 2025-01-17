Росіяни стали масово закладати квартири для отримання кредитів. За рік показник підскочив на 45%

За минулий рік росіяни для отримання кредитів заклали на 45% більше квартир, ніж у 2023 році. Так, із 27 найбільших банків кредити під заставу нерухомості є у 19, і за 2023 рік видачі за ними склали 120,11 млрд руб., а 2024 року - 175 млрд руб.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначають експерти на ринку, для багатьох банків кредитування під заставу нерухомості - це не більше, ніж підвид споживчого кредитування, і в структурі портфеля всіх кредитних продуктів рідко перевищує частку 1-2%. Цей напрямок навіть банки не таргетували, актуальним він став тільки в 2024 році.

За ставки рефінансування Центробанку РФ у 21% у середньому банки пропонують кредит під заставу нерухомості під 26,5% річних, а звичайний споживчий кредит - під 34%. Така різниця пояснюється тим, що для банків видача таких позик пов'язана з меншими ризиками, і при цьому позичальники можуть витратити кошти на будь-які цілі.

2024 року Центробанк Росії активно обмежував споживче кредитування за рахунок підвищення ключової ставки, а також запроваджуючи кількісні обмеження на оформлення позик - так звані макропруденційні ліміти. Наразі банки не можуть видавати більше 3% беззаставних кредитів людям, які спрямовують на погашення боргів понад 80% доходів. У таких умовах фінансовим організаціям доводиться шукати способи обійти обмеження, зокрема видаючи позики під заставу автомобілів та нерухомості.

За вісім місяців 2024 року росіяни заклали у банків понад 1,5 млн транспортних засобів, що на 64% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Понад 40% таких кредитів видавалися позичальникам із показником боргового навантаження вище 80%.

У результаті в листопаді 2024 року російський Центробанк запровадив ліміти на видачу кредитів під заставу транспортних засобів - банкам заборонили оформляти їх позичальникам із показником боргового навантаження понад 50%.

Раніше повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.

До того стало відомо, що ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.