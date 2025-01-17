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Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
20:24 17.01.2025 |
Новообраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Це сталося у п'ятницю, 17 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське агентство Xinhua.
"Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - заявляє видання.
При цьому інші деталі розмови Трампа і Сі Цзіньпіня поки не розголошуються.
Трамп підтвердив розмову з Сі Цзіньпінем
У своїй соцмережі Truth Social Трамп підтвердив телефонну розмову з лідером Китаю. За словами обраного президента США, вони обговорили заборону TikTok, торгівлю та зусилля з досягнення миру.
"Я щойно розмовляв з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, TikTok і багато інших тем. Президент Сі і я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним", - написав Трамп.
Нагадаємо, що команда Дональда Трампа запросила Сі Цзіньпіна на його інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Західні ЗМІ зазначають, що це був важливий крок, оскільки, за американською традицією, світові лідери не запрошуються на інавгурації президентів.
Втім, китайський лідер відмовився від пропозиції. Як відомо, Китай відправить на інавгурацію Трампа віцепрезидента Хань Чжена.
Видання Politico пише, що такий крок може розчарувати команду нового президента США, бо Хань Чжен відіграє символічну роль у Китаї. При цьому візит міністра закордонних справ мав би більше значення, оскільки сторони могли провести перші переговори.
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