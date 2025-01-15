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АНАЛІТИКА

Обсяг транзакцій найбільшого шахрайського онлайн-маркетплейса Huione Guarantee склав $24 млрд

16:18 15.01.2025 |

Новини IT

 

Платформа Huione Guarantee, що є частиною камбоджійського конгломерату Huione Group, є найбільшим нелегальним онлайн-маркетплейсом в історії, за даними аналітиків компанії Elliptic.


Згідно з аналізом експертів Elliptic, обсяг транзакцій на Huione Guarantee досяг $24 млрд.

 Обсяг повʼязаних із зловмисниками транзакцій на Huione Guarantee в порівнянні з іншими даркнет-маркетплейсами. Дані: Elliptic.

Зловмисники з Південно-Східної Азії використовують платформу для проведення шахрайських схем під назвою pig butchering, вказано в дослідженні.

«Мабуть, жодна інша компанія не несе такої відповідальності, як Huione Guarantee, за глобальну епідемію кібершахрайства, яка зруйнувала незліченну кількість життів», - зазначили в Elliptic.

Також експерти виявили на платформі тисячі продавців, які пропонують послуги з відмивання грошей, продаж вкрадених даних, технології та інші товари, необхідні для здійснення шахрайства в інтернеті в промислових масштабах.

Здебільше Huione Guarantee оперує через мережу різноманітних каналів у месенджері Telegram, зазначили аналітики.

Крім того, Huione Group нещодавно запустив криптовалютні продукти. Зокрема - власний стейблкоїн, блокчейн, біржу та застосунок для обміну повідомленнями, за даними аналітиків компанії Elliptic.

Разом з тим, Huione Guarantee намагається дистанціюватися від конгломерату Huione Group, наприклад, за рахунок зміни назви на Haowang Guarantee.
За матеріалами: incrypted.com
 

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