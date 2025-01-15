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АНАЛІТИКА

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

14:32 15.01.2025 |

Транспорт

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Aston Martin офіційно представив Vantage Roadster. Ця модель не просто потужніша за попередню версію, а й наближається за характеристиками до DB12 Volante.


Як і купе, Vantage Roadster оснащений 4.0-літровим твін-турбо двигуном V8, що видає 656 к.с. і 800 Н-м крутного моменту. Це значний приріст у 153 к.с. і 115 Н-м порівняно з попередньою генерацією. Досягти такого результату вдалося завдяки збільшеним турбокомпресорам, новим розподільчим валам і змінам налаштувань силового агрегату.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Двигун поєднується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач та електронно-керованим диференціалом підвищеного тертя. Прискорення від 0 до 100 км/год займає 3.5 секунди, а максимальна швидкість задньопривідного автомобіля досягає 325 км/год.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Vantage Roadster очікувано важчий за купе, а саме на 60 кг. Автомобіль має розподіл ваги 49:51, передню підвіску на подвійних поперечних важелях і задню багатоважільну конструкцію.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Механізм складання даху дає змогу відкривати або закривати його на швидкості до 50 км/год за 6.8 секунди. Aston Martin стверджує, що це найшвидший автоматичний дах у світі. Їм також можна керувати дистанційно за допомогою ключа.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Усі версії Vantage Roadster стандартно обладнані аудіосистемою з 11 динаміками, а опціонально доступна система, розроблена спільно з Bowers & Wilkins.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Перші поставки автомобілів очікуються в другому кварталі 2025 року. Вартість поки що не оголошено.

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше
 

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше

 

Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Aston Martin
 

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