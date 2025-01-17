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АНАЛІТИКА

ОАЕ оголосили про запуск проєкту першої у світі цілодобової сонячної електростанції

 

ОАЕ оголосили про запуск першого у світі масштабного цілодобового проєкту в Абу-Дабі, що поєднує генерацію сонячної енергії та її зберігання у сучасних акумуляторних батареях. Про це пише профільне видання SolarQuarter.

Проєкт розроблений Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) у співпраці із компанією Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Зазначається, що запуск проєкту знаменує ключовий момент у трансформації чистої енергетики, дозволяючи розподіляти відновлювану енергію 24 години на добу сім днів на тиждень.

Забезпечуючи до 1 гігавата (ГВт) потужності базового навантаження щодня з відновлюваних джерел енергії, вона стане найбільшою комбінованою системою зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS) у світі.

Розташований в Абу-Дабі проєкт включатиме сонячну фотоелектричну (PV) станцію потужністю 5,2 ГВт (постійного струму) в поєднанні з BESS потужністю 19 ГВт-год.

Завдяки цій комбінації вирішуються проблеми перебоїв у постачанні електроенергії, які часто асоціюються з відновлюваними джерелами енергії, наголосили на презентації.

"Запускаючи найбільшу у світі систему зберігання енергії на основі сонячних фотоелектричних панелей та акумуляторів, Абу-Дабі встановлює новий світовий стандарт сталого енергетичного розвитку та інновацій", - наголосив головний виконавчий директор EWEC Отман Аль Алі.

Генеральний директор Masdar Мохамед Джаміль Аль Рамахі підкреслив економічний вплив проєкту, зазначивши, що він створить понад 10 000 нових робочих місць.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ОАЕ
 

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