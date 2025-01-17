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ОАЕ оголосили про запуск проєкту першої у світі цілодобової сонячної електростанції
18:00 17.01.2025 |
ОАЕ оголосили про запуск першого у світі масштабного цілодобового проєкту в Абу-Дабі, що поєднує генерацію сонячної енергії та її зберігання у сучасних акумуляторних батареях. Про це пише профільне видання SolarQuarter.
Проєкт розроблений Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) у співпраці із компанією Emirates Water and Electricity Company (EWEC).
Зазначається, що запуск проєкту знаменує ключовий момент у трансформації чистої енергетики, дозволяючи розподіляти відновлювану енергію 24 години на добу сім днів на тиждень.
Забезпечуючи до 1 гігавата (ГВт) потужності базового навантаження щодня з відновлюваних джерел енергії, вона стане найбільшою комбінованою системою зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS) у світі.
Розташований в Абу-Дабі проєкт включатиме сонячну фотоелектричну (PV) станцію потужністю 5,2 ГВт (постійного струму) в поєднанні з BESS потужністю 19 ГВт-год.
Завдяки цій комбінації вирішуються проблеми перебоїв у постачанні електроенергії, які часто асоціюються з відновлюваними джерелами енергії, наголосили на презентації.
"Запускаючи найбільшу у світі систему зберігання енергії на основі сонячних фотоелектричних панелей та акумуляторів, Абу-Дабі встановлює новий світовий стандарт сталого енергетичного розвитку та інновацій", - наголосив головний виконавчий директор EWEC Отман Аль Алі.
Генеральний директор Masdar Мохамед Джаміль Аль Рамахі підкреслив економічний вплив проєкту, зазначивши, що він створить понад 10 000 нових робочих місць.
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