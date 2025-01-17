Безпековий кабінет Ізраїлю підтримав мирну угоду з ХАМАСом

Участини акції за звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Тель-Авіві , 15 січня 2025 року)

Військово-політичний кабінет Ізраїлю, відомий як безпековий кабінет, рекомендував на засіданні в п'ятницю, 17 січня, уряду Біньяміна Нетаньяху підтримати угоду з палестинським ісламістським радикальним рухом ХАМАС (вважається терористичним у більшості країн Заходу. - Ред.).

Як пише ізраїльське видання Times of Israel, тепер цю рекомендацію внесуть на розгляд повного складу уряду для обговорення, що розпочнеться цього ж дня. За даними журналістів, засідання триватиме навіть у шабат, що розпочнеться з заходом сонця. "Очікується, що уряд у повному складі схвалить угоду переважною більшістю голосів", - пише видання.

Рекомендація безпекового кабінету була зроблена "після вивчення всіх дипломатичних, безпекових і гуманітарних" аспектів угоди, з розумінням того, що угода "сприяє досягненню цілей війни", пояснили в пресслужбі ізраїльського прем'єра. У повідомленні не уточнили, які саме політичні сили проголосували на підтримку цього кроку, однак ультраправа партія "Релігійний сіонізм" міністра фінансів Бецалеля Смотрича і партія "Отцма Єгудіт" міністра нацбезпеки Ітамара Бен Гвіра заявили, що не підтримають угоду.

Раніше в уряді Ізраїлю заявили, що план реалізують з неділі, попри бюрократичні затримки. Крім того, як повідомила низка ізраїльських ЗМІ з посиланням на свої джерела, під час засідання безпекового кабінету Нетаньяху повідомив міністрам, що Ізраїль "отримав "остаточні гарантії" як від президента США Джо Байдена, так і від новообраного президента Дональда Трампа, що "якщо переговори щодо другої фази угоди проваляться, і ХАМАС не прийме наші вимоги щодо безпеки, ми відновимо інтенсивні бойові дії за підтримки Сполучених Штатів".

Угода передбачає звільнення заручників і припинення вогню

Перед тим The Times of Israel з посиланням на представника однієї з країн-посередників повідомило, що переговорні групи у столиці Катару Досі підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню. Про досягнення угоди було оголошено раніше, але, за даними видання, переговорні групи продовжили зустрічі, щоб остаточно узгодити деталі імплементації.

Особлива суперечка стосувалася питання палестинських в'язнів, яких планувалося звільнити, а офіс Нетаньяху рано-вранці в четвер опублікував заяву, в якій звинуватив ХАМАС у відступі від своїх зобов'язань. Питання було зрештою вирішене посередниками, що дозволило переговорникам просунутися до підписання угоди.

Як пише Axios, підписи під документом поставили переговорники від Ізраїлю, ХАМАСу, США та Катару. Гарантом угоди, крім Катару та США, також став Єгипет.