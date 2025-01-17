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Христя Фріланд оголосила про намір балотуватися у прем'єри Канади
20:20 17.01.2025 |
Колишня віцепрем'єр-міністр - міністр фінансів Канади, етнічна українка Христя Фріланд офіційно оголосила про намір балотуватися на посаду глави канадського уряду.
"Я балотуюся, щоб боротися за Канаду", - йдеться в її заяві, опублікованій у соцмережі Х у п'ятницю.
Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року Фріланд оголосила про свою відставку з посади віцепрем'єра та міністра фінансів.
Вона розпочинала кар'єру як журналіст, працювала як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist в Україні. Потім обіймала різні редакторські посади у виданнях Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters.
Згодом вона оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. Вона виграла внутрішньопартійні праймериз 15 вересня 2013 р. і була обрана до парламенту 25 листопада. Згодом обіймала посаду міністра міжнародної торгівлі та міністра закордонних справ.
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