Фінансові новини
- |
- 05.05.25
- |
- 07:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США розробили санкції проти банків і енергетики РФ - Reuters
06:55 05.05.2025 |
Американські посадовці завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, які стосуватимуться, зокрема, її банківського та енергетичного секторів, повідомила у п'ятницю, 2 травня, агенція Reuters з посиланням на трьох неназваних посадовців та інші джерела.
Підготовані обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб посилити тиск на РФ задля припинення її агресії проти України. Вони стосуватимуться російського газового концерну "Газпром" та інших великих компаній, що працюють у сфері природних ресурсів та банківському секторі, повідомили співрозмовники видання.
Одне з джерел зауважило, що Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії". Втім, ці заходи ще не погоджені президентом США Дональдом Трампом і немає впевненості, що він їх зрештою схвалить. "Це повністю його рішення", - наголошують співрозмовники Reuters.
Сам Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня припустив, що президент РФ Володимир Путін не хоче припиняти війну. Він висловив думку, що з Путіним "потрібно боротися по-іншому", можливо за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".
У Сенаті підготували свій варіант санкцій проти РФ
Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість членів Сенату США (верхньої палати Конгресу) підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження нових "жорстких" санкції проти Росії, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів.
За даними ЗМІ, ці санкції включатимуть підвищення мит на імпорт у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, до 500 відсотків. Окрім того, американським громадянам планується заборонити купувати російські державні облігації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США «ближчі до однієї зі сторін» у переговорах щодо завершення війни – Трамп
|NYT: Україні передадуть ще систем ППО Patriot, одну з них – до літа
|У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн
|Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв'язку із угодою з США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні
|Зеленський пропонує США схему поставок зброї на 30 млрд: до чого тут угода про надра
|Трампу знову потрібно два тижні на відповідь, чи водить його Путін за ніс
|США «ближчі до однієї зі сторін» у переговорах щодо завершення війни – Трамп
|NYT: Україні передадуть ще систем ППО Patriot, одну з них – до літа
|У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн
Бізнес
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин