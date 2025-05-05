США розробили санкції проти банків і енергетики РФ - Reuters

Американські посадовці завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, які стосуватимуться, зокрема, її банківського та енергетичного секторів, повідомила у п'ятницю, 2 травня, агенція Reuters з посиланням на трьох неназваних посадовців та інші джерела.

Підготовані обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб посилити тиск на РФ задля припинення її агресії проти України. Вони стосуватимуться російського газового концерну "Газпром" та інших великих компаній, що працюють у сфері природних ресурсів та банківському секторі, повідомили співрозмовники видання.

Одне з джерел зауважило, що Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії". Втім, ці заходи ще не погоджені президентом США Дональдом Трампом і немає впевненості, що він їх зрештою схвалить. "Це повністю його рішення", - наголошують співрозмовники Reuters.

Сам Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня припустив, що президент РФ Володимир Путін не хоче припиняти війну. Він висловив думку, що з Путіним "потрібно боротися по-іншому", можливо за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".

У Сенаті підготували свій варіант санкцій проти РФ

Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість членів Сенату США (верхньої палати Конгресу) підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження нових "жорстких" санкції проти Росії, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів.

За даними ЗМІ, ці санкції включатимуть підвищення мит на імпорт у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, до 500 відсотків. Окрім того, американським громадянам планується заборонити купувати російські державні облігації.