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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Рубіо може працювати радником Трампа з нацбезпеки довше, ніж планувалось

 

Державний секретар США Марко Рубіо, як очікується, паралельно працюватиме радником Дональда Трампа з національної безпеки щонайменше кілька місяців або навіть на постійній основі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Politico сказали три високопосадовці Білого дому на умовах анонімності.

Співрозмовники Politico кажуть, що призначення Рубіо виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки "не було задумано як тимчасовий захід", а сам Трамп і глава апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз особисто попросили держсекретаря про цей крок.

Говорячи про причини такого кроку, джерела Politico вказали на готовність Рубіо взятись за будь-яке доручення та лояльність до президента США, незважаючи на суперництво в минулому.

Один із посадовців також вказав на те, що держсекретар "розуміє процеси і зовнішню політику".

"Потрібен командний гравець, який буде дуже чесним з президентом і топпосадовцями команди, а не хтось, хто намагається побудувати імперію, маніпулювати людьми або просувати власні інтереси. Він повністю зосереджений на реалізації програми президента", - пояснило інше джерело.
Ключові теги: США
 

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