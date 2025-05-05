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АНАЛІТИКА

США «ближчі до однієї зі сторін» у переговорах щодо завершення війни – Трамп

 

У переговорах щодо завершення війни в Україні, США «ближчі до однієї зі сторін», повідомив президент Дональд Трамп в інтерв'ю для програми Meet the Press на NBC, але не уточнив, про яку саме сторону йдеться.

У президента США запитали, чи стало «ближчим» досягнення мирної після підписання угоди про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном, на що він відповів: «Я справді вірю, що ми ближчі (у досягненні угоди - ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі».

Також американський лідер зазначив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Але відмовився уточнити, що може стати причиною такого кроку.

«Настане момент, коли я скажу: «Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями». Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде. Можливо, це просто неможливо. Ви маєте розуміти: тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)», - каже Трамп.

За його словами, між лідерами РФ та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським є «величезна ненависть», але, на думку Трампа, «у нас є дуже хороші шанси досягти мирної угоди».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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