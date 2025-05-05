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АНАЛІТИКА

Держдеп США пояснив заяву щодо можливого відходу США від переговорів між Україною та РФ

 

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала поширення новин щодо своїх заяв, опублікувавши роз'яснення на своїй сторінці в мережі X.

"Існує багато фейкових новин про мої коментарі. Ось правда: як SecRubio (Марко Рубіо - ІФ-У) заявив, що якщо не буде прогресу в переговорах між Росією і Україною в напрямі конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередник. Якщо і коли це станеться, буде рішенням президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу", - написала вона.

В ефірі телеканалу Fox News у пʼятницю Брюс також наголосила на позиції Білого дому щодо шляхів завершення війни: "Ми це відзначили: президент і держсекретар неодноразово заявляли що військового способу виграти цю війну не існує. Ми не повернемо Україну до кордонів 2014 року і більш раннього періоду. Це те, де обом сторонам доведеться йти на компроміс і світ з цим погоджується - ця війна має завершитися. Але насправді це повинно бути рішенням саме сторін, які готові до такого врегулювання".

Раніше також речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив у своєму дописі в Х, що коментар речниці щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого ще раніше цього тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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