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Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною
09:53 02.05.2025 |
Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі, заявила спікер Державного департаменту США Теммі Брюс.
"Характер того, як це зміниться, полягає в тому, що ми (...) не збираємося літати по всьому світу за мить, щоб посередничати на зустрічах, що зараз це між двома сторонами, і зараз - зараз саме час, коли їм потрібно представити та розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт закінчиться. Це буде залежати від них", - сказала вона на брифінгу.
За її словами, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги. "Держсекретар (Марко Рубіо, - ред.) також ясно дав зрозуміти: хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника", - додала вона.
Відповідаючи на запитання, чи готові США запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти, аналогічні заходам проти Ірану, речниця Держдепу сказала, що президент США Дональд Трамп "знову висловив готовність діяти в цьому напрямі".
"Очевидно, що ми не збираємося знімати будь-які чинні санкції. Президент хоче, щоб кожна наша дія як нації відбувалася дипломатичним шляхом - і це відображає його прихильність такому підходу", - заявила вона.
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