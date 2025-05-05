NYT: Україні передадуть ще систем ППО Patriot, одну з них – до літа

Україна до літа отримає ще одну систему ППО Patriot, яка розміщувалась в Ізраїлі, а пізніше, ймовірно, ще одну від європейських союзників.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Чотири нинішні та колишні американські посадовців заявили, що одна система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена до України після ремонту. Водночас, західні союзники обговорюють логістику надання ще однієї системи Німеччиною або Грецією.

Посадовці, які висловилися на умовах анонімності, відмовилися описати позицію президента Трампа щодо рішення про передачу Україні додаткових систем Patriot, а також не прокоментували, чи було це рішення прийняте до вступу Трампа на посаду, під час адміністрації Байдена.

Поставка, про яку раніше не повідомляли, відбудеться на тлі посилення атак Росії на Україну, включаючи ракетний удар по Києву 24 квітня, у результаті якого загинули 12 людей.

Рік тому союзники намагалися відповісти на вимогу президента Володимира Зеленського про надання семи систем Patriot. Хоча Україна зараз має вісім систем, функціонують лише шість. Дві інші ремонтуються, повідомив один з американських посадовців.

З урахуванням "ізраїльської системи" та ще однієї з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом 10 систем Patriot.

Система Patriot, яка надійде з Ізраїлю і проходить капітальний ремонт для України, є старішою моделлю, за словами двох американських посадовців. Очікується, що вона буде доставлена в Україну до літа цього року.

За оцінками, Німеччина і Греція разом володіють близько 15 системами Patriot.

За даними, зібраними фахівцями з озброєнь Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, у світі експлуатується близько 186 систем Patriot. Близько третини з них належать США, які відправили багато систем за кордон для захисту союзників у Європі, Азії та на Близькому Сході.

Кілька десятків систем Patriot було відправлено в Індо-Тихоокеанський регіон через загрози з боку Китаю та Північної Кореї, хоча нещодавно США перекинули принаймні одну систему на Близький Схід для захисту Ізраїлю.

Європейці володіють близько 40 системами, включаючи вісім, які зараз перебувають в Україні.

Створення системи Patriot оцінюється щонайменше в 1 мільярд доларів, а для її обслуговування потрібно близько 90 військовослужбовців.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна отримає необхідну кількість систем протиповітряної оборони в результаті укладення угоди про корисні копалини зі США.

Українська сторона не раз зверталась до США з проханням надати їй системи ППО, а адміністрації Трампа пропонувала придбати установки за допомогою країн Європи.

Коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, минулого місяця президент США натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".