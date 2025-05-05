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WP повідомило, чому Трамп вирішив звільнити свого радника з нацбезпеки Волца
06:51 05.05.2025 |
Рішення президента Дональда Трампа звільнити свого радника з національної безпеки Майкла Волца було наслідком повільного накопичення невдоволення його діями.
Про це виданню The Washington Post розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначено в публікації, доля Волца була вирішена після того, як у березні він додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal.
Однак, за словами високопосадовців і радників Трампа, Волц конфліктував з іншими офіційними особами від самого початку роботи адміністрації, зокрема щодо питання про доцільність військових дій проти Ірану.
Крім того, за словами джерел, Волц засмутив Трампа після візиту ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу до Овального кабінету на початку лютого.
Тоді радник із національної безпеки, за словами двох джерел, висловив думку, що настав час завдати удару по Ірану.
Як зазначають співрозмовники видання, Волц мабуть, інтенсивно координував із Нетаньягу військові варіанти дій проти Ірану перед зустріччю ізраїльського лідера з Трампом в Овальному кабінеті.
Джерело розповіло, що Волц "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа". Цей напрямок полягав в тому, що американська сторона відмовиться від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатичним шляхом.
"Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений", - сказало джерело.
Деякі члени адміністрації вважали, що Волц намагався схилити шальки терезів на користь військових дій проти Ірану і діяв у змові з ізраїльтянами.
Звільнення Волца відбулося навіть попри те, що деякі інші провідні члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його, заявили два високопосадовці Білого дому.
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