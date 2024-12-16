Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту. Що далі

Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президенту. Минулого тижня Юн Сок Йоль здійснив невдалу спробу ввести в країні воєнний стан. Виконуючим обов'язки президента тимчасово буде прем'єр-міністр країни Хан Док Су.

Це друга спроба оголосити імпічмент - 7 грудня правляча партія "Громадянська сила" бойкотувала голосування. Зараз 204 її депутати проголосували "за".

В.о. президента Хан Док Су пообіцяв докласти максимум зусиль для забезпечення політичної стабільності в кризовій ситуації, яка склалася.

Політична криза спалахнула в Південній Кореї на початку грудня, після того як президент Юн Сок Йоль неочікувано оголосив про введення воєнного стану (вперше з 1979 року) і назвав це необхідним заходом для захисту конституційного порядку від "комуністичних сил" і загроз, які надходять від КНДР.

Воєнний стан передбачав заборону на всю політичну діяльність, в тому числі роботу парламенту та політичних партій.

Майже відразу після оголошення воєнного стану в парламент зуміли прорватися 190 депутатів і заблокувати рішення президента. Юн Сок Йоль був вимушений скасувати воєнний стан - майже через шість годин після того, як він його ввів.

Що буде тепер

Тепер - справа за Конституційним судом. Саме суд повинен вирішити, підтвердити імпічмент чи відновити Юн Сок Йоля на посаді. Розгляд справи може зайняти до 6 місяців.

Якщо Конституційний суд підтвердить відсторонення президента, в країні пройдуть позачергові вибори.

Виконувати обов'язки президента на час роздумів суду буде прем'єр Південної Кореї Хан Док Су.

Але вже очевидно, щоб без бою президент не піде.

Сам Юн Сок Йоль кілька днів тому знову повторив, що не вважає свій крок неправильним, і відкинув звинувачення в заколоті.

Він не прислухався до закликів піти у відставку і пообіцяв боротися до кінця, обвинувативши опозицію в тому, що вона "зловживає імпічментами".

"Незалежно від того, чи буде мені оголошений імпічмент чи я опинюся під слідством, я буду чесно протистояти цьому", - сказав в своєму останньому зверненні до нації Юн Сок Йоль.

Чому справа дійшла до імпічменту

Процедуру імпічменту почали після того, як Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про введення в країні воєнного стану, пояснивши це загрозою з боку Північної Кореї та "антидержавних елементів", як він назвав опозицію.

Попри те, що вхід в парламент був заблокований, частині депутатів вдалося прорватися всередину та проголосувати за скасування воєнного стану: для цього досить було простої більшості.

Після того президент скасував воєнний стан, а опозиція запустила процедуру імпічменту.

Крім того, поліція почала проти президента розслідування за підозрою в спробі перевороту.

7 грудня здійснили першу спробу оголосити імпічмент, але в цей раз більшість депутатів від правлячої партії бойкотували засідання.

Юн Сок Йоль - другий президент від консервативної партії, якому в Південній Кореї оголосили імпічмент. Пак Кін Хе відсторонили від посади в 2017 році.