Трамп готується реформувати енергетичний ринок США

Перехідна команда Дональда Трампа готує енергетичний план, який обіцяє стати одним із центральних елементів його політики одразу після вступу на посаду президента США, повідомляє Reuters.

Пакет заходів передбачає прискорення процесів схвалення експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), розширення буріння нафтових свердловин на федеральних землях і біля узбережжя США, а також скасування ключових екологічних регулювань, запроваджених Джо Байденом.

Ключові ініціативи плану

Головним акцентом стане зняття обмежень на експорт ЗПГ, введених Байденом. Зокрема, планується схвалити проєкти, які раніше були заморожені через необхідність екологічних перевірок. Серед них - великі інфраструктурні об'єкти в Луїзіані, включно з CP2 Venture Global і Energy Transfer. Сполучені Штати залишаються найбільшим експортером ЗПГ у світі, і ці ініціативи покликані зміцнити їхні позиції на глобальному ринку, особливо на тлі зростання попиту в Європі після скорочення енергопостачання з Росії.

Трамп також прагне розширити буріння нафтових свердловин. Очікується, що адміністрація прискорить процес видачі дозволів, скоротивши середній термін очікування, який за Байдена зріс до 258 днів порівняно зі 172 днями за Трампа. Планується збільшити продажі земель для видобутку нафти та газу, зосереджуючись на ділянках із високим потенціалом.

Скасування кліматичних ініціатив Байдена

Серед основних пунктів плану - скасування податкових пільг для електромобілів і перегляд стандартів для "чистих" електростанцій. Такі зміни можуть значно вплинути на перехід США до екологічно чистої енергетики. Зокрема, Трамп планує реанімувати трубопровід Keystone XL, скасування якого стало одним із перших рішень Байдена на посаді президента. Однак реалізація цього проєкту потребуватиме значного часу та нових узгоджень із землевласниками.

Прискорення через надзвичайний стан

Щоб обійти тривалі бюрократичні процедури, Трамп має намір оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики. Це дасть змогу ухвалювати рішення без тривалих узгоджень із Конгресом та регуляційними органами.

Ризики та перспективи

Плани Трампа спрямовані на посилення позицій США як лідера енергетичного сектору, однак викликають чимало запитань серед екологів і міжнародних партнерів. Розширення видобутку нафти та газу може загострити кліматичну ситуацію, а скасування ініціатив Байдена - уповільнити перехід на відновлювальні джерела енергії.

Новий енергетичний курс може мати далекосяжні наслідки як для економіки США, так і для глобального енергетичного ринку. Водночас багато елементів плану потребуватимуть часу для впровадження через можливі юридичні та політичні бар'єри, вважає видання.