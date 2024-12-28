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АНАЛІТИКА

США задіяли санкції щодо грузинського олігарха Іванішвілі

 

США запровадили санкції щодо колишнього прем'єр-міністра Грузії, засновника правлячої в країні партії "Грузинська мрія" олігарха Бідзіни Іванішвілі "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації". Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США у п'ятницю, 27 грудня.

Як йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію фундаментальних свобод у Грузії, а також підірвали євроатлантичне майбутнє країни.

"Це зробило Грузію вразливою перед Росією, яка тримає в окупації понад 20 відсотків грузинської території", - зазначив Блінкен.

Він додав, що США рішуче засуджують дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, зокрема жорстокі репресії щодо громадян Грузії, учасників протестів, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів. Блінкен наголосив, що Сполучені Штати зобов'язуються сприяти притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію і права людини в Грузії.

Як уточнює Reuters, cанкції передбачають замороження будь-яких активів Іванішвілі в США.

В уряді Грузії назвали дії США "шантажем", Зеленський привітав

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав цей крок Вашингтона "шантажем" і назвав його "нагородою" Іванішвілі за захист Грузії від війни.

Натомість президент України Володимир Зеленський привітав санкції США щодо Іванішвілі, назвавши їх "сильним кроком на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону".

"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - написав Зеленський у Telegram.

Він нагадав, що Україна вже запровадила санкції щодо Іванішвілі та інших грузинських політиків, й закликав всіх партнерів вдатися до аналогічного кроку, щоб Іванішвілі "усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Грузія
 

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