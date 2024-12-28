Фінансові новини
- |
- 28.12.24
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США задіяли санкції щодо грузинського олігарха Іванішвілі
23:43 27.12.2024 |
США запровадили санкції щодо колишнього прем'єр-міністра Грузії, засновника правлячої в країні партії "Грузинська мрія" олігарха Бідзіни Іванішвілі "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації". Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США у п'ятницю, 27 грудня.
Як йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію фундаментальних свобод у Грузії, а також підірвали євроатлантичне майбутнє країни.
"Це зробило Грузію вразливою перед Росією, яка тримає в окупації понад 20 відсотків грузинської території", - зазначив Блінкен.
Він додав, що США рішуче засуджують дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, зокрема жорстокі репресії щодо громадян Грузії, учасників протестів, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів. Блінкен наголосив, що Сполучені Штати зобов'язуються сприяти притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію і права людини в Грузії.
Як уточнює Reuters, cанкції передбачають замороження будь-яких активів Іванішвілі в США.
В уряді Грузії назвали дії США "шантажем", Зеленський привітав
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав цей крок Вашингтона "шантажем" і назвав його "нагородою" Іванішвілі за захист Грузії від війни.
Натомість президент України Володимир Зеленський привітав санкції США щодо Іванішвілі, назвавши їх "сильним кроком на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону".
"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - написав Зеленський у Telegram.
Він нагадав, що Україна вже запровадила санкції щодо Іванішвілі та інших грузинських політиків, й закликав всіх партнерів вдатися до аналогічного кроку, щоб Іванішвілі "усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЗСУ презентували єдину інформаційну платформу «На зв'язку» для захисників та їхніх родин
|Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через зброю, застосовану ззовні
|Сеул підтвердив, що Україна вперше взяла у полон солдата КНДР
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США виділять Україні новий пакет допомоги найближчими днями - Білий дім
|ЗМІ: Судно, яке Фінляндія затримала через обрив кабелів, використовувалось для шпигунства
|США задіяли санкції щодо грузинського олігарха Іванішвілі
|Україні надають військову допомогу вісім міжнародних коаліцій, - Міноборони
|Швейцарія виділила $26,7 мільйона для ремонту понад 500 кілометрів колій в Україні
|Турецький Baykar купує італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace
Бізнес
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням