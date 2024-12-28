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Турецький Baykar купує італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace
23:08 27.12.2024 |
Турецького виробника безпілотників Baykar Makina оголошено переможцем міжнародного тендеру на купівлю італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace. Про це пише турецьке видання Daily Sabbah.
У тендері брали участь ще дві іноземні компанії, сума продажу не розголошується.
Piaggio Aerospace заснована 1884 року. У сучасній історії відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали "небесними Ferrari". Також компанія випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії завдяки своїм послугам з технічного обслуговування авіатехніки.
З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства. Наразі компанія складається з двох суб'єктів в управлінні, Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Раніше вона належала Mubadala Investment Company з Абу-Дабі, уточнює агентство Bloomberg.
Baykar зобов'язалася підтримувати та розширювати виробництво літаків та пов'язану з цим технічну підтримку, навчання та логістичну діяльність, а також технічне обслуговування двигунів та виробництво їх компонентів.
У заяві Baykar йдеться, що цією купівлею компанія розширює свій вплив на європейському авіаційному ринку та збільшує авіабудівні виробничі потужності.
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