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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділила $26,7 мільйона для ремонту понад 500 кілометрів колій в Україні

 

В Україну за підтримки уряду Швейцарії було поставлено комплекти рейкових скріплень для ремонту понад 500 кілометрів колій.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України за підсумками роботи у 2024 році.

Зокрема, було поставлено 1 260 360 комплектів рейкових скріплень для ремонту колій в межах проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України. Загальна вартість гранту становила 26,7 млн дол.

Крім того, завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) забезпечено будівництво об'єктів додаткової розподіленої генерації потужністю до 270 МВт у межах проєкту "Участь АТ "Укрзалізниця" в загальнодержавній системі розподіленої генерації" вартістю 180 млн євро.

За проєктом "Оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця" планується оновлення парку електровозів подвійного живлення на суму 300 млн євро.

"За підтримки Світового банку поставлено 200 фітингових платформ, 18 модульних мостів та 89 одиниць техніки за програмою RELINC (сума гранту - 50 млн дол. США). Триває підготовка до закупівлі електровозів та портового навантажувального обладнання (230 млн дол. США)", - додали у міністерстві.

"За підтримки Світового банку поставлено 200 фітингових платформ, 18 модульних мостів та 89 одиниць техніки за програмою RELINC (сума гранту - 50 млн дол. США). Триває підготовка до закупівлі електровозів та портового навантажувального обладнання (230 млн дол. США)", - додали у міністерстві.
 

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