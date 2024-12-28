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АНАЛІТИКА

Україні надають військову допомогу вісім міжнародних коаліцій, - Міноборони

Україні надають військову допомогу вісім міжнародних коаліцій, - Міноборони

 

Військову допомогу Україні надають вісім міжнародних коаліцій. До складу кожної входять від 14 до 21 країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"В межах роботи Контактної групи з питань оборони України діє вісім коаліцій спроможностей для надання ефективної допомоги відповідно до конкретних потреб Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, у вересні 2023 році формат надання міжнародної допомоги Україні трансформувався у так званий "Рамштайн 2.0".

Це означає, що союзники України переходять до надання військової допомоги переважно не на двосторонній основі, а у діяльності відповідних коаліцій. Їхньою метою є посилення координації, систематизації й, як наслідок, збільшення обсягів міжнародної військової допомоги.

Всі потреби Сил оборони України в озброєнні, військовій техніці та підготовці особового складу розділені за 8 напрямами коаліцій:

* авіаційних спроможностей (14 країн);
* морських спроможностей (18 країн);
* інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (14 країн);
* артилерії (14 країн);
* бронетанкової техніки та маневреності (14 країн);
* дронів (16 країн);
* розмінування (21 країна);
* ІТ (17 країн).

Зазначається, що кожну коаліцію очолили країни-лідери, які координують їх роботу. Водночас деякі союзники взяли на себе провідні зобовʼязання одразу в кількох коаліціях.

Наприклад, США є лідером Коаліції авіаційних спроможностей та Коаліції артилерії, Франція - Коаліції інтегрованої ППО та ПРО і Коаліції артилерії, Німеччина - Коаліції бронетанкової техніки та маневреності і Коаліції інтегрованої ППО та ПРО, Велика Британія - Коаліції морських спроможностей та Коаліції дронів.

Також країнами-лідерами у різних коаліціях стали: Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Польща.

Окрім того, постійно триває робота над залученням нових країн до участі у коаліціях.

Франція, окрім головування у вищезгаданих коаліціях, доєдналася ще до 5 ініціатив. Чехія, Іспанія, Швеція та Данія також стали учасниками 6 коаліцій, зокрема Коаліції інтегрованої ППО та ПРО.

Бельгія та Греція доєдналися до 5 коаліцій, в тому числі до Коаліції авіаційних спроможностей.

"Кінцевою метою всіх коаліцій є внесок в розвиток майбутньої структури Сил оборони, забезпечення західною технікою та озброєнням. Окрім цього, робота в коаліціях передбачає посилення взаємосумісності з НАТО, що наближає нас до членства в Альянсі", - зазначили у Міноборони.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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