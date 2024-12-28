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АНАЛІТИКА

США виділять Україні новий пакет допомоги найближчими днями - Білий дім

 

Адміністрація США виділить Києву найближчим часом черговий пакет військової допомоги, повідомляють у п'ятницю американські ЗМІ з посиланням на радника Білого дому Джона Кірбі.

"Білий дім оголосить про відправку нового озброєння Україні найближчими днями", - сказав Кірбі журналістам.

Держсекретар США Ентоні Блінке 13 грудня повідомив про виділення США додаткової військової допомоги Україні на суму $500 млн. Згідно з його заявою, новий пакет допомоги включає, зокрема, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і безпілотні літальні апарати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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