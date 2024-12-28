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США виділять Україні новий пакет допомоги найближчими днями - Білий дім
23:52 27.12.2024 |
Адміністрація США виділить Києву найближчим часом черговий пакет військової допомоги, повідомляють у п'ятницю американські ЗМІ з посиланням на радника Білого дому Джона Кірбі.
"Білий дім оголосить про відправку нового озброєння Україні найближчими днями", - сказав Кірбі журналістам.
Держсекретар США Ентоні Блінке 13 грудня повідомив про виділення США додаткової військової допомоги Україні на суму $500 млн. Згідно з його заявою, новий пакет допомоги включає, зокрема, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і безпілотні літальні апарати.
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