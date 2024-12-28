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ЗМІ: Судно, яке Фінляндія затримала через обрив кабелів, використовувалось для шпигунства
23:48 27.12.2024 |
На борту танкера Eagle S, який Фінляндія напередодні затримала у звʼязку з обривом кабеля звʼязку в Балтійському морі, перебувало обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.
Про це від анонімного джерела стало відомо профільному порталу Lloyd's List, передає "Європейська правда".
Lloyd's List ще у червні 2024 року отримав доступ до конфіденційних документів про Eagle S на основі техогляду танкера в данських водах.
На судні, йшлось у документах, виявили численні недоліки безпеки - зокрема сторонню особу, яка не була моряком, а також обладнання для прослуховування і запису у "величезних портативних валізах" разом із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури з турецькою та російською розкладками.
Співрозмовник Lloyd's List на умовах анонімності стверджує, що обладнання на Eagle S використовувалося для відстеження всіх радіочастот у районі руху танкера, а після прибуття судна до Росії їх передали для аналізу.
"Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями і літаками НАТО. У них була вся інформація про них. Вони просто співставляли їхні частоти. Ними керували російські, турецькі, індійські офіцери-радіотелефоністи", - заявило джерело порталу.
Воно додало, що після цього шпигунське обладнання встановили на інший танкер, повʼязаний із "тіньовим флотом" Росії - Swiftsea Rider.
Джерело Lloyd's List вважає, що екіпаж Eagle S не міг не знати про шпигунську діяльність судна, "оскільки це неможливо приховати", але "їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали".
З публікації випливає, що на момент затримання Eagle S напередодні фінськими силами безпеки - через підозру, що воно причетне до пошкодження кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, - пристроїв для стеження там не було.
Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів звʼязку, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.
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