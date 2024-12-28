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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Судно, яке Фінляндія затримала через обрив кабелів, використовувалось для шпигунства

 

На борту танкера Eagle S, який Фінляндія напередодні затримала у звʼязку з обривом кабеля звʼязку в Балтійському морі, перебувало обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Про це від анонімного джерела стало відомо профільному порталу Lloyd's List, передає "Європейська правда".

Lloyd's List ще у червні 2024 року отримав доступ до конфіденційних документів про Eagle S на основі техогляду танкера в данських водах.

На судні, йшлось у документах, виявили численні недоліки безпеки - зокрема сторонню особу, яка не була моряком, а також обладнання для прослуховування і запису у "величезних портативних валізах" разом із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури з турецькою та російською розкладками.

Співрозмовник Lloyd's List на умовах анонімності стверджує, що обладнання на Eagle S використовувалося для відстеження всіх радіочастот у районі руху танкера, а після прибуття судна до Росії їх передали для аналізу.

"Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями і літаками НАТО. У них була вся інформація про них. Вони просто співставляли їхні частоти. Ними керували російські, турецькі, індійські офіцери-радіотелефоністи", - заявило джерело порталу.

Воно додало, що після цього шпигунське обладнання встановили на інший танкер, повʼязаний із "тіньовим флотом" Росії - Swiftsea Rider.

Джерело Lloyd's List вважає, що екіпаж Eagle S не міг не знати про шпигунську діяльність судна, "оскільки це неможливо приховати", але "їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали".

З публікації випливає, що на момент затримання Eagle S напередодні фінськими силами безпеки - через підозру, що воно причетне до пошкодження кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, - пристроїв для стеження там не було.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів звʼязку, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.
Ключові теги: Росія
 

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