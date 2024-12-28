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АНАЛІТИКА

Проблемний «маяк» МВФ. Кабмін затвердив законопроєкт про створення нового суду

23:02 27.12.2024 |

Право, Політика

 

Кабінет міністрів на засіданні 27 грудня схвалив проєкт закону про створення нового Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Створення такого суду - зобов'язання України за меморандумом із Міжнародним валютним фондом та один із проблемних "структурних маяків" кредитної програми. Законопроєкт потрібно було ухвалити до кінця 2024 року, але його щонайбільше встигнуть зареєструвати в парламенті.

Законопроєкт передбачає:

→ створення Вищого адміністративного суду як вищого спеціалізованого суду;
→ визначення порядку формування складу суду та вимог до суддів;
→ створення експертної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів;
→ визначення предметної юрисдикції суду та порядку апеляційного перегляду рішень.

У меморандумі з МВФ пояснюється, що після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у 2022 році виникла потреба у створенні нового суду, який би розглядав адміністративні справи проти центральних органів державної влади.

Новий суд розглядатиме справи, які раніше були під компетенцією ліквідованого ОАСК, зокрема щодо оскарження актів центральних органів влади та процедур конкурсних комісій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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