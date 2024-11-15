Російські НПЗ скорочують переробку через збитки

За даними п'яти галузевих джерел Reuters, щонайменше три російські НПЗ були змушені припинити переробку або скоротити випуски через значні втрати на тлі обмеження експорту, зростання цін на сиру та високу вартість позик.

Закриття підкреслюють боротьбу російської нафтопереробної промисловості, яка потрапила в поле зору атак українських безпілотників, західних санкцій проти росії, які змушують нафтопереробники продавати паливо зі знижкою, а також високих процентних ставок.

П'ять джерел, які працюють в компаніях, які керують НПЗ і знайомі з фінансами заводів, повідомили, що три заводи - туапсинський, ільський і новошахтинський - призупинили або скоротили виробництво в останні місяці.

Криза скорочує експорт палива та знижує доходи компаній, генеруючи менше готівки для державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які вже стурбовані слабким попитом.

Нафтопереробники по всьому світу отримали рекордні прибутки у 2021 і 2022 роках завдяки постпандемічному сплеску попиту на подорожі та відновленню економічної активності.

Однак потім рентабельність різко впала, оскільки по всьому світу відкривалися величезні нові заводи, а зростання попиту сповільнилося, частково через спроби відмовитися від викопного палива.

Найбільше постраждали найменш складні нафтопереробні заводи росії, які не виробляють палива преміум-класу, опублікувавши втрати до 10 000 рублів (102 долари) за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року, повідомили два джерела.

Деякі більш складні нафтопереробні заводи також працювали з невеликими збитками, в той час як інші змогли опублікувати скромні прибутки завдяки надійним продажам легкого палива, повідомили джерела.

росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кількох невеликих заводів, які здатні переробляти 5,5 мільйонів барелів на день (б/д), що робить її одним із найбільших експортерів палива у світі.

росія експортує близько 2 млн барелів нафтопродуктів на добу, а решту споживає на внутрішньому ринку.

Джерела повідомили, що найбільшій нафтовій компанії росії, державній «Роснєфті», цього року доводилося кілька разів призупиняти переробку на своєму великому, але відносно нескладному заводі в туапсе на Чорному морі через низьку маржу.

Згідно з чотирма галузевими джерелами, менші незалежні ільський і новошахтинський нафтопереробні заводи на півдні росії вже кілька місяців працюють наполовину від запланованої потужності, переробляючи близько 70 000 і 60 000 барелів на день відповідно через низьку маржу.

Джерела додали, що всі три нафтопереробні заводи були уражені українськими безпілотниками на початку цього року, що сприяло низьким показникам.

Незалежним нафтопереробникам доводиться накопичувати борги, оскільки вони не можуть розраховувати на підтримку більших материнських компаній, повідомили джерела.

Центральний банк росії підвищив процентні ставки до 21% з 19% минулого місяця, щоб ще більше ускладнити виживання багатьох заводів, повідомили джерела.

Іншою проблемою було зростання вартості сирої нафти, яка торгувалась на рівні 50 000 рублів за тонну на російському внутрішньому ринку в жовтні проти необхідної максимальної ціни в 35 000 рублів за тонну, щоб незалежний нафтопереробник мав прибуток, повідомили джерела.

Внутрішні ціни на сиру російську нафту зросли, оскільки рубль послабився по відношенню до долара США.

Тим часом європейські ціни на дизельне паливо в серпні впали майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що ще більше вплинуло на прибутки нафтопереробників.

Деякі менші приватні нафтопереробні заводи, в тому числі новошахтинський та ільський заводи, звернулися до уряду за допомогою, такою як додаткові субсидії, повідомили джерела.

«Ми очікуємо, що фактичне закриття заводів може відбутися на початку наступного року», - сказало одне з п'яти джерел