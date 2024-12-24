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АНАЛІТИКА

Європа збільшить виробництво зброї для України — єврокомісар з питань оборони

 

У 2025 році у країнах ЄС буде вироблено близько 2 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це кореспонденту hromadske розповів новопризначений єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Відповідаючи на питання про те, чи вистачить Європі виробничих потужностей для збільшення військової допомоги Україні, посадовець зазначив, що лише 20-25% зброї виробляється у країнах ЄС, а решта - купується за кордоном.

За словами Кубілюса, збільшення виробництва зброї у ЄС вимагає замовлень від європейських урядів, яких наразі бракує, а без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа вироблятиме більше зброї та боєприпасів для України наступними роками.

«Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або із заморожених російських активів», - зазначив новопризначений єврокомісар.

Водночас, пояснює Кубілюс, наступного року Україна отримає близько 30 мільярдів євро від ЄС і сама вирішить, скільки із цієї суми використати на оборонні цілі. Наразі в ЄС впроваджується новий механізм, який дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.

Зазначимо, що у підсумковому комюніке саміту ЄС, який відбувся 18-19 грудня, окремо зазначається, що Європейська Рада «планує активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС».
Ключові теги: ЄС
 

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