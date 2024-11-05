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АНАЛІТИКА

Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році

 

Китай, Індія та Туреччина, що стали найбільшими покупцями російського вугілля після ембарго Євросоюзу, з початком 2024 року різко скоротили закупівлі у Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У січні-вересні 2024 року експорт до Китаю впав на 9,5% рік до року, до 53,7 млн т, до Індії - на 23%, до 20,1 млн т, а до Туреччини - на 35%, до 15,3 млн т.

Зазначається, що також істотно скоротився експорт до Південної Кореї (в 1,6 раза рік до року, до 5 млн т) і Японії (в 9,3 раза, до 385 600 т). Відвантаження російського вугілля в ОАЕ за дев'ять місяців знизилися до того самого періоду 2023 року на 20%, до 3,1 млн т.

Водночас експорт значно зріс до В'єтнаму (в 4,7 раза, до 1,1 млн т) і Гонконгу (на 10%, до 10,4 млн т). Серед держав ближнього закордоння найістотніше наростила імпорт вугілля з Росії Білорусь - у 17 разів, до 5,7 млн т. Постачання до Казахстану збільшилися на 33%, до 452 900 т, а в Абхазію - в 3,4 раза, до 78 тис. т.

Загальний експорт вугілля з Росії в січні-вересні впав на 14% рік до року, до 132,5 млн т.

Експорт енергетичного вугілля становив 108,3 млн т, що на 17% менше, ніж за той самий період минулого року. Постачання коксівного (металургійного) вугілля, навпаки, зросли на 3%, до 24,3 млн т. При цьому у вересні загальний експорт російського вугілля скоротився на 21,5% рік до року, до 12,5 млн т.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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