В Україні розпочав роботу посол Китаю, - Зеленський

В Україні розпочали дипломатичну місію посли Китаю, Сербії та Саудівської Аравії. Вони вручили президенту України Володимиру Зеленському вірчі грамоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook та пресслужбу Офісу президента України.

"Вірчі грамоти. Сьогодні свою дипломатичну місію в Україні відкривають нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії", - написав Зеленський.

За словами президента, він привітав послів з початком дипломатичної місії та поспілкувався з кожним з них.

Зеленський підкреслив, що очікує на активізацію двосторонньої співпраці між країнами.

Переговори з послом Китаю

Як уточнили в ОП, під час зустрічі з послом Китаю Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України. Також глава держави наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин.

"До війни в України та Китаю були великі обсяги торгівлі. Звісно, ми хочемо, щоб це відновилося і щоб наші відносини були більш міцними в більшій кількості напрямків", - зазначив Зеленський.

Також він розповів китайському дипломату про участь Північної Кореї у війні проти України та наголосив, що Київ розраховує на сильний голос Пекіна.

Переговори з послом Саудівської Аравії

Послу Саудівської Аравії Зеленський подякував за енергетичну та гуманітарну допомогу Україні, а також за допомогу у визволенні українських військовополонених і депортованих до Росії дітей.

Окрім цього президент розповів дипломату про потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури.

Переговори з послом Сербії

Глава держави під час розмови з послом Сербії подякував за фінансову та гуманітарну допомогу. Також він наголосив на важливості регулярного діалогу з президентом Александром Вучичем.

"Александр підтримав нас у справді важливій для нас меті - якнайшвидшому наближенні миру. Ми розраховуємо на продовження військової підтримки", - наголосив Зеленський.

Новий посол Китаю в Україні

Варто зауважити, що новим послом Китаю в Україні став Ма Шенкунь.

Ще 21 листопада він вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

Як підкреслювали в МЗС, саме з того моменту розпочалася дипломатична місія нового посла.

Ма Шенкунь розпочав дипломатичну службу в Міжнародному департаменті Міністерства закордонних справ КНР,

Після цього він отримав посаду в Постійному представництві в Женеві та Департаменті контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

Він працював радником і головним діловодом Постійного представництва у Відні, був також радником Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

У 2019 році Ма Шенкуня підвищили до заступника директора Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю.