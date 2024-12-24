Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 07:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глави МЗС та Міноборони зберегли посади в новому уряді Франції
22:35 23.12.2024 |
У Франції сформували уряд нового прем'єр міністра країни Франсуа Байру і оголосили імена міністрів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.
Майже 10 днів Байру намагався сформувати уряд, щоб уникнути вотуму недовіри в середині січня і забезпечити ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік у лютому.
Новий уряд вступає на посаду після місяців політичного глухого кута і тиску з боку фінансових ринків, які вимагають скоротити колосальний борг Франції.
Себастьєн Лекорну, який був в авангарді військової підтримки України з боку Франції, залишається міністром оборони.
Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також зберіг свою посаду.
Ультраправий Бруно Ретайо залишається на посаді міністра внутрішніх справ, відповідаючи за безпекову та міграційну політику Франції.
Міністром юстиції став колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.
Серед нових облич в уряді - два колишні прем'єр-міністри. Манюель Вальс буде міністром у справах заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.
Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня.
Опитування громадської думки, опубліковане 23 грудня, показало, що Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ТОП-НОВИНИ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|В Україні розпочав роботу посол Китаю, - Зеленський
|NYT: У США вважають, що відправка військ КНДР в Росію була ідеєю Пхеньяна
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні
|Глави МЗС та Міноборони зберегли посади в новому уряді Франції
Бізнес
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри
|Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино