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NYT: У США вважають, що відправка військ КНДР в Росію була ідеєю Пхеньяна
23:40 23.12.2024 |
Американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.
Про це йдеться у публікації видання The New York Times, пише "Європейська правда".
Коли цієї осені до Росії почали прибувати північнокорейські війська, деякі західні посадовці вважали це ознакою того, що Кремль відчайдушно потребує більше солдатів, пише видання.
"Але американські розвідувальні служби дійшли висновку, що розгортання військ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії, хоча президент Владімір Путін швидко підтримав цю ідею, кажуть американські офіційні особи", - йдеться у публікації.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив до Росії щонайменше 10 тисяч військовослужбовців, згідно з українськими та західними оцінками. Північнокорейці здебільшого увійшли до складу російських підрозділів, які ведуть контрнаступ проти українських сил в Курській області.
Американські офіційні особи не вважають, що Кім отримав щось негайне від Росії у відповідь на "допомогу" військами.
Натомість, за їхніми словами, лідер КНДР, схоже, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому, пропонуючи підтримку в дипломатичній боротьбі, допомогу в разі виникнення кризи і надання технологій.
Американські офіційні особи заявили, що для Росії важливо заручитися підтримкою Північної Кореї та Ірану, які надавали їй військову допомогу під час війни. Це дозволило Росії підтримувати інтенсивний артилерійський обстріл на лінії фронту і чинити тиск на українські міста, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури за допомогою безпілотників.
Нещодавно українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після штурмів.
А в Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.
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