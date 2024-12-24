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АНАЛІТИКА

Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні

 

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні в понеділок підтримав продовження дозволу на передачу військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Уряд схвалив декрет, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України".

Рішення про надання Україні військової допомоги вперше ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем'єр-міністерки Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік, а згодом і на 2024 рік.

Для відправлення зброї в Україну уряду премʼєрки Мелоні потрібен дозвіл парламенту. Нині він діє до кінця 2024 року.

В грудні італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Фактично вся інформація про відправлення зброї засекречена.
Ключові теги: Італія
 

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