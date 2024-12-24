Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 07:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російська залізниця переживає найглибший спад за 16 років, – Bloomberg
17:57 23.12.2024 |
Росія стикається з дедалі більшими труднощами з доставкою товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що свідчить про зростаючі економічні проблеми, спричинені розв'язаною Росією війною проти України та санкціями.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначається, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії, - ред.) - державний перевізник, відповідальний за всі залізничні перевезення по всій країні - минулого тижня схвалив скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на наступний рік на тлі стрімкого зростання вартості позик.
Збільшення вантажів, пов'язаних із повномасштабною війною проти України, також ускладнює наявні вузькі місця, а санкції обтяжують транскордонні платежі. Ці фактори разом із давніми проблемами логістики сповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля та алюміній.
Так, російська залізниця цього року переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція залишається сильною.
У РЖД ніяк не прокометували наявні проблеми.
Останніми роками Росія переорієнтувала свою торгівлю на Азію, більше покладаючись на так звану залізничну мережу "Східного полігону". Її 14 тис.кілометрів колії поєднують дві найдовші залізниці Росії - Транссибірську магістраль, що з'єднує Москву з Тихим океаном, і Байкало-Амурську магістраль, що пролягає з Сибіру на Далекий Схід.
Обсяг вантажних перевезень РЖД знизився на 5,2% в порівнянні з минулим роком до листопада.
Наприкінці листопада повідомлялося, що амбіційний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році буде урізана на 37%.
Минулого року компанія отримала вливання з бюджету на 162 млрд руб., але наразі невідомо, чи зможе РЖД торік отримати допомогу з російського бюджету.
Крім зростаючого боргу РЖД відчуває гострий дефіцит персоналу: не вистачає укладачів поїздів, оглядачів вагонів, монтерів колії, і все частіше дефіцит кадрів не просто обмежує, але майже паралізує роботу станцій. Щоб впоратися із ситуацією, РЖД потрібно підвищувати зарплати, але на ці цілі виділено лише 20 млрд руб. - у п'ять разів менше, ніж потрібно.
У вересні стало відомо, що РЖД на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.
У листопаді минулого року генеральний директор РЖД Дмітріц Шаханов повідомив, що компанія на тлі дефіциту кадрів розглядає можливість залучення на роботу ув'язнених, засуджених до примусових робіт, а також іноземних громадян.
Він зазначив, що, незважаючи на ризики, це надає додаткову можливість покриття нестачі персоналу, особливо у важкодоступних районах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ТОП-НОВИНИ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|В Україні розпочав роботу посол Китаю, - Зеленський
|NYT: У США вважають, що відправка військ КНДР в Росію була ідеєю Пхеньяна
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні
|Глави МЗС та Міноборони зберегли посади в новому уряді Франції
Бізнес
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри
|Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино