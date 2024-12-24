Російська залізниця переживає найглибший спад за 16 років, – Bloomberg

Росія стикається з дедалі більшими труднощами з доставкою товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що свідчить про зростаючі економічні проблеми, спричинені розв'язаною Росією війною проти України та санкціями.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії, - ред.) - державний перевізник, відповідальний за всі залізничні перевезення по всій країні - минулого тижня схвалив скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на наступний рік на тлі стрімкого зростання вартості позик.

Збільшення вантажів, пов'язаних із повномасштабною війною проти України, також ускладнює наявні вузькі місця, а санкції обтяжують транскордонні платежі. Ці фактори разом із давніми проблемами логістики сповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля та алюміній.

Так, російська залізниця цього року переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція залишається сильною.

У РЖД ніяк не прокометували наявні проблеми.

Останніми роками Росія переорієнтувала свою торгівлю на Азію, більше покладаючись на так звану залізничну мережу "Східного полігону". Її 14 тис.кілометрів колії поєднують дві найдовші залізниці Росії - Транссибірську магістраль, що з'єднує Москву з Тихим океаном, і Байкало-Амурську магістраль, що пролягає з Сибіру на Далекий Схід.

Обсяг вантажних перевезень РЖД знизився на 5,2% в порівнянні з минулим роком до листопада.

Наприкінці листопада повідомлялося, що амбіційний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році буде урізана на 37%.

Минулого року компанія отримала вливання з бюджету на 162 млрд руб., але наразі невідомо, чи зможе РЖД торік отримати допомогу з російського бюджету.

Крім зростаючого боргу РЖД відчуває гострий дефіцит персоналу: не вистачає укладачів поїздів, оглядачів вагонів, монтерів колії, і все частіше дефіцит кадрів не просто обмежує, але майже паралізує роботу станцій. Щоб впоратися із ситуацією, РЖД потрібно підвищувати зарплати, але на ці цілі виділено лише 20 млрд руб. - у п'ять разів менше, ніж потрібно.

У вересні стало відомо, що РЖД на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

У листопаді минулого року генеральний директор РЖД Дмітріц Шаханов повідомив, що компанія на тлі дефіциту кадрів розглядає можливість залучення на роботу ув'язнених, засуджених до примусових робіт, а також іноземних громадян.

Він зазначив, що, незважаючи на ризики, це надає додаткову можливість покриття нестачі персоналу, особливо у важкодоступних районах.