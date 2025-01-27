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АНАЛІТИКА

Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю

 

Tesla судиться з ЄС через мита, які блок наклав на імпорт електромобілів з Китаю, в рамках останнього протистояння між мільярдером Ілоном Маском і Брюсселем.

Про це повідомляє Financial Times.

У понеділок Європейський суд опублікував на своєму сайті підтвердження справи, поданої шанхайською дочірньою компанією Tesla, без надання подальших подробиць.

Позов Tesla слідує за аналогічними позовами, поданими німецькою компанією BMW та кількома китайськими автовиробниками.

У жовтні ЄС запровадив антисубсидійні мита до 7,8% для Tesla і до 35,3% на імпорт електромобілів інших китайських автовиробників. Це було зроблено на додаток до 10-відсоткового стандартного імпортного мита для галузі.

Антисубсидійні мита були запроваджені після розслідування ЄС, розпочатого у 2023 році, щодо несправедливої підтримки Китаєм своєї електромобільної галузі. Брюссель виявив, що автовиробники отримали вигоду від пільгових кредитів, дешевих земельних угод і субсидій для постачальників, таких як виробники сталі.

Зазначається, що близько п'ятої частини всіх електромобілів, проданих в ЄС минулого року, або 300 000 одиниць, були побудовані в Китаї.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla, ЄС, Китай
 

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