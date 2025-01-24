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Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
13:22 24.01.2025 |
Ця функція дає змогу користувачам надсилати та отримувати повідомлення через супутник, використовуючи вузькосмугові мережі (NB) у неназемних мережах (NTN). Qualcomm підтвердила наявність цієї функції в прес-релізі після запуску серії S25. Snapdragon Satellite є частиною чипсета Snapdragon 8 Elite, а точніше його модему Snapdragon X80 5G. Однак Samsung поки що не активувала підтримку супутникового зв'язку на своїх флагманах.
Очікується, що ця функція залежатиме від регіону, і Samsung повинна буде випустити оновлення програмного забезпечення, перш ніж користувачі зможуть почати використовувати супутниковий зв'язок.
Наразі невідомо, як Samsung тарифікуватиме цю функцію та які регіони отримають до неї доступ.
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