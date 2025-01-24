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Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite

13:22 24.01.2025 |

Новини IT

Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв&apos;язку Snapdragon Satellite

 

Ця функція дає змогу користувачам надсилати та отримувати повідомлення через супутник, використовуючи вузькосмугові мережі (NB) у неназемних мережах (NTN). Qualcomm підтвердила наявність цієї функції в прес-релізі після запуску серії S25. Snapdragon Satellite є частиною чипсета Snapdragon 8 Elite, а точніше його модему Snapdragon X80 5G. Однак Samsung поки що не активувала підтримку супутникового зв'язку на своїх флагманах.

Очікується, що ця функція залежатиме від регіону, і Samsung повинна буде випустити оновлення програмного забезпечення, перш ніж користувачі зможуть почати використовувати супутниковий зв'язок.

Наразі невідомо, як Samsung тарифікуватиме цю функцію та які регіони отримають до неї доступ.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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