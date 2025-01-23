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Спільноти на Reddit почали забороняти посилання на X через «нацистське привітання» Ілона Маска
13:58 23.01.2025 |
Десятки популярних сабреддітів на Reddit почали забороняти користувачам ділитися посиланнями на X після того, як власник соціальної мережі Ілон Маск зробив "нацистське привітання" під час своєї промови на честь інавгурації Дональда Трампа. Про це пише The Verge.
Серед спільнот, які вже так чи інакше заборонили посилання на X є r/formula1, r/nintendo, r/military, r/nursing, r/TwoXChromosomes, r/Christianity, r/DnD, r/SteamDeck, r/LiverpoolFC. На інших сабреддітах поки розглядають можливість заборонити посилання частково або повністю.
Пропозиція заборонити публікацію посилань на X здобула велику популярність на Reddit. У десятках сабреддітів, які ще не ухвалили остаточне рішення, активно обговорюють це питання з користувачами або проводять опитування для визначення подальших кроків.
Ілон Маск надав лише один коментар щодо свого жесту під час інавгурації, у якому скинув всю провину на "брудні трюки демократів" та сказав, що втомився від атак та звинувачень. Попри це, чимало правих екстремістських груп висловили свою підтримку та захоплення мільярдером, а прихильники Маска продовжують знаходити пояснення таким діям.
Окрім скандального жесту мільярдера, посилання на X на Reddit створюють певні незручності. Часто ці посилання не відкриваються належним чином і вимагають наявності акаунта в соціальній мережі. Через це деякі сабреддіти ввели нове правило: користувачі можуть публікувати лише скриншоти з X, якщо інших джерел новин не існує.
Reddit також висловив свою позицію щодо заборони посилань на платформу Маска. За словами представника компанії, Reddit не вводить жодних обмежень з цього питання, а модератори спільнот мають право діяти відповідно до своїх переконань.
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