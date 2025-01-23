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Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
12:57 23.01.2025 |
Google Gemini стане основним розумним асистентом на смартфонах серії Samsung Galaxy S25, замінивши стандартну Bixby (доступ до помічника не закритий, однак за замовчуванням пристрої запускатимуть саме Gemini).
З цікавого: Gemini зможе виконувати кілька завдань одночасно - наприклад шукати інформацію в інтернеті й одразу надсилати її вашому другу у месенджер чи додавати відповідну подію у календар.
Підтримка мультизадачності побудована на основі поточних розширень Gemini, які охоплюють різноманітні програми Google і деякі обмежені опції сторонніх розробників, зокрема WhatsApp і Spotify. З доступних програм Samsung для ШІ-помічника - календар, нотатки, нагадування та годинник.
Так само оновлення отримала функція голосової розмови Gemini Live, однак поки вона обмежена смартфонами Galaxy S25 і S24, а також серією Pixel 9. Власники зазначених пристроїв зможуть ділитися зображеннями, файлами та відео YouTube через інтерфейс чату, запитуючи у Gemini відгуки та інформацію.
Google також анонсувала, що такі функції, як спільне використання екрана та трансляція відео в реальному часі, з'являться в Gemini на Android найближчими місяцями. З покращень для Circle to Search - автоматичне розпізнавання номерів телефонів, адрес електронної пошти та URL-адрес для легшої взаємодії.
Серія S25 постачатиметься з 6 безплатними місяцями Gemini Advanced, аби власники могли випробувати найновіші моделі та функції Gemini.
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