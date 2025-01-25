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Скандал з закупівлями зброї: МО змінить голову АОЗ
23:58 24.01.2025 |
Міністр оборони Рустем Умєров оголосив у п'ятницю, 24 січня, що міністерство оборони не продовжуватиме контракт із директоркою державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Мариною Безруковою. Цю посаду обійме Арсен Жумаділов, який зараз очолює держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ).
"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша - лише створювала медійний шум", - цитує Умєрова пресслужба міноборони.
Арсен Жумаділов вже підтвердив, що погодився очолити АОЗ. "Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета", - зазначив він у Facebook. Водночас він вказав, що й надалі очолюватиме ДОТ.
Наглядова рада продовжила контракт з Безруковою
Згідно зі статутом АОЗ, директор підприємства призначається на посаду і звільняється з посади наглядовою радою.
Цього тижня наглядова рада агенції подовжила контракт з Мариною Безруковою на рік. "Чинна редакція статуту Агенції не зобов'язує погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника (зокрема пролонгацію угоди), з міністерством оборони України", - зазначили в АОЗ.
Умєров оголосив про "перезапуск" наглядової ради АОЗ
Втім, виходячи з заяви Умєрова, він не погодився з цим рішенням, а також розкритикував представників держави у наглядовій раді, які його підтримали.
"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", - наголосив міністр.
Він додав, що міноборони відкликає двох представників держави з наглядової ради, а найближчим часом відбудеться її "перезапуск".
Умєров також додав, що вирішив "відсторонити всіх, хто провалив роботу" з оборонних закупівель, і тому подає Кабінету міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова.
Зауважимо, що поточний склад наглядової ради АОЗ розпочав роботу 17 грудня 2024 року. До нього входить п'ять членів, з них троє - незалежні (Патрік Аурой, Катерина Кузнецова і Лукаш Столярські) та двоє представників держави: Юрій Джигир і Тарас Чмут.
Звинувачення Умєрова і Безрукової
Аргументуючи ці рішення, міністр оборони зазанчив, що "єдиний критерій", який міноборони ставить АОЗ - "вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням".
"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", - зазначив він.
Умєров також нарікнув, що закупівлі зброї "чомусь перетворилися на Amazon, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників".
Натомість Безрукова в інтерв'ю "Українській правді" цього тижня зазначила, що Умєров "жодного разу не сказав, що я роблю не так". Втім, за її словами, стосунки з міноборони в неї почали псуватися влітку, після того, як вона наполягла на санкціях щодо української компанії-виробника мін і снарядів, яка порушувала терміни постачання.
Безрукова розповіла, що влітку на нараді один з заступників міністра попросив подовжити термін постачання по контракту з цим виробником.
"Я у присутності учасників наради сказала, що це неможливо, оскільки є контракт. Якщо компанія спроможна виготовити цей обсяг - то вона його виготовить. Якщо неспроможна - то ми запускаємо ті умови, які передбачені контрактом, а саме штрафи, і швидко шукаємо альтернативи. Після цього в мене дуже сильно зіпсувалися стосунки. Це той самий виробник, по якому відбувся скандал по 120-мм мінах", - розповіла вона.
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