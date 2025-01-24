Samsung презентувала першу гарнітуру XR, яка працює на Android XR

Нещодавно Samsung представила прототип своєї першої гарнітури розширеної реальності (XR) під назвою Project Moohan. Компанія заявила, що працює над новими XR-досвідами за допомогою операційної системи Android XR від Google. Проєкт Moohan був згаданий під час основної доповіді на заході.

Перша гарнітура Samsung XR працює на Android XR.

Гарнітура працює на Android XR, який забезпечує просторові обчислення. Додатки відображаються у великих вікнах перед вашими очима, і ви можете керувати ними за допомогою пальців. Гарнітура, ймовірно, оснащена двома ультрависокороздільними екранами OLEDoS з високою частотою оновлення.

Згідно з попередніми продуктами, нова гарнітура XR, ймовірно, матиме кілька камер для запису рухів ваших очей і рук, а також оточення. Ваше навколишнє середовище буде відображатися майже без затримок, що дозволить вам вільно переміщатися.

Гарнітура, ймовірно, використовуватиме чіп Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, що має шестиядерний процесор (до 2,4 ГГц), графічний процесор Adreno та ISP, який здатний обробляти одночасно 12 камер. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам'яті, Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 7.

Хоча Samsung не розкрила точну дату запуску нової XR-гарнітури, є ймовірність, що пристрій надійде в продаж до кінця цього року. Ціна, ймовірно, буде досить високою (понад $2000), а запуск може бути обмежений кількома країнами на початку.