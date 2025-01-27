«На кокаїні і стероїдах». CNN - про ознаки занепаду російської економіки

Москва розхвалює свою військову міць і намагається переконати Захід, що її економічна потужність дозволяє фінансувати війну в Україні роками. Але це міраж, що починає зникати, пише CNN.

Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року російська економіка перевершила очікування, вказує видання.

За минулий рік воєнна економіка РФ, імовірно, зростала швидше, ніж економіки США та ключових європейських країн. Рівень безробіття сягнув рекордно низького рівня, і навіть безпрецедентне зростання оборонного бюджету не вивело ситуацію з-під контролю.

Такі дані надсилають подвійний сигнал: російській громадськості - "Ми вистояли", а союзникам України - "Ми протримаємося довше за вас", вважає Еліна Рибакової з Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Однак цей образ економічної стійкості - міраж.

Кремль ретельно підтримує ілюзію економічної стабільності, щоб впливати на своїх супротивників. Це має спонукати прихильників України до пошуку компромісів, які б відповідали цілям Кремля. Але ця маска поступово спадає, пише CNN.

Аналітики пояснюють: зростання російської економіки може бути, але воно - швидке, неприродне і короткочасне, ніби "на стероїдах".

"Стероїди - це добре, але це не м'язи. Це більше нагадує біг під кокаїном", - зазначає Рибакова.

Експерти прогнозують, що Росія "незабаром відчує біль після вечірки". Навіть російські чиновники визнають: економіка вичерпує свої можливості, що неминуче призводить до зростання цін та економічних труднощів.

Минулого року інфляція в Росії прискорилася, хоча Центробанк підняв ключову ставку до 21%, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

Тому аналітики припускають: попри успіхи російської армії на фронті, економічні проблеми можуть змусити Путіна до переговорів раніше, ніж очікувалось. А послаблення антиросійських санкцій може стати вагомою розмінною монетою.

Тіньовий бюджет

Кремль застосовує тактику "рефлексивного контролю", спрямовану на те, щоб союзники України обирали дії, вигідні Росії, вважають експерти.

Економічне зростання і низький рівень безробіття стали ключовими аргументами Путіна, пояснює Олександр Прокопенко з Євразійського центру Карнегі.

Однак реальність не така оптимістична. Кремль приховує справжню вартість війни через "тіньові" механізми фінансування, додає Крейг Кеннеді з Гарвардського університету.

Він досліджував цю тему і виявив, що Росія змусила банки видавати пільгові кредити компаніям, пов'язаним із військовими замовленнями. З середини 2022 року до кінця 2024 року обсяг приватного кредитування зріс на 71%, що еквівалентно 19,4% ВВП Росії. Приблизно 60% цих кредитів (до 249 мільярдів доларів) пішло на підтримку військових підприємств.

"Держава змусила банки надавати кредити на пільгових умовах переважно некредитоспроможним підприємствам, пов'язаним з війною", - вказує Кеннеді.

Це, за його словами, означає, що Росія витрачає на війну майже вдвічі більше, ніж випливає з офіційних даних.

Така схема, на думку експерта, загрожує фінансовою кризою через накопичення так званих "токсичних боргів", що можуть обвалити банківську систему, коли пов'язані з війною компанії почнуть оголошувати дефолти.

Втім не всі погоджуються з аналізом Кеннеді. Деякі експерти налаштовані більш стримано.

Олександр Прокопенко з Євразійського центру Карнегі та Олександр Коляндр з Центру аналізу європейської політики вважають, що побоювання щодо російської банківської кризи "роздуті".

Їхню думку поділяє президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки України Тимофій Милованов.

"Умови для кризи є - але чи є спусковий гачок?" - розмірковує він в інтерв'ю CNN.

Одним з тригерів банківської кризи може стати паніка серед росіян, які, відчувши, що їхні заощадження під загрозою, підуть штурмувати банки.

З осені ходять чутки про те, що Центральний банк РФ може заморозити вклади клієнтів.

"І те, що про це говорять, - погана ознака", - вважає Милованов.

Економічні виклики 2025 року

Втім навіть без банківської кризи економіка Росії стикнеться із серйозними труднощами у 2025 році, припускає CNN.

МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП до 1,4% після підвищення на 3,8% у 2024-му.

Інфляція прискорилася до 9,5% у 2024 році, проти 7,4% у 2023 році.

Видання вказує, що деякі супермаркети навіть почали закривати товари першої необхідності (як-от масло) у шафах через зростання крадіжок.

Проблеми на ринку праці також створюють напругу. У Росії низький рівень безробіття, але й низька кількість кваліфікованих працівників. Це змушує компанії підвищувати зарплати, що призводить до інфляційного тиску.

Відмова Києва продовжити угоду про транзит газу через Україну коштуватиме "Газпрому" до 5 мільярдів доларів на рік, повідомляє Reuters.

Війна також впливає на фінансування соціальних програм, що посилює розрив між очікуваннями громадян і можливостями держави.

"Люди більше не чекають справедливості від Кремля, вони очікують фінансової підтримки", - каже Прокопенко.

Він попереджає, що Росія більше не може одночасно фінансувати війну, підтримувати економічну стабільність і зберігати соціальний добробут. Рано чи пізно слабкий баланс Кремля дасть збій.