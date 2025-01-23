Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року

Минуло понад чотири роки відтоді, як Volkswagen випустив повністю електричні ID.3 та ID.4. На момент вважалось, що ці два автомобілі можуть скласти Tesla серйозну пропозицію у своєму класі. Однак весь час справи не йшли так гладко, й 2025 рік має стати ще одним важким роком для електромобілів VW.

Як і в 2024 році, цього року німецький бренд не випустить жодного нового електромобіля. Фактично, найновішим доповненням до лінійки електромобілів став седан ID.7, який дебютував у третьому кварталі 2023 року.

Фактично наступний значний випуск VW - довгоочікуваний ID.2 - з'явиться на окремих ринках не раніше 2026 року. Очікується, що ID.2 за ціною менше 25 000 євро матиме внутрішній простір, який можна порівняти з Golf, залишаючись таким же компактним і доступним, як менший Polo.

На ключових ринках, включаючи США, Європу та Китай, Volkswagen стикається зі стрімкими продажами електромобілів.

У Європі скорочення субсидій у таких критичних регіонах, як Німеччина, знизило попит. Тим часом у Китаї, ринку, який має важливе значення для довгострокових амбіцій VW щодо електромобілів, автовиробник втрачає позиції перед спритними місцевими конкурентами.

Навіть розкішні пропозиції, такі як Audi Q8 e-tron і Porsche Taycan, не можуть отримати популярність на ринку, де все більше домінують доступніші масові електромобілі китайських брендів.

Ключовою частиною прагнення Volkswagen проникнути на китайський ринок електромобілів є його нове партнерство з Xpeng.

Дві компанії працюють над спільною електричною та електронною (E&E) архітектурою, яка ляже в основу всіх електромобілів, вироблених VW у Китаї. Перші моделі, випущені в рамках партнерства, мають вийти в 2026 році і включатимуть два VW середнього класу, один з яких буде позашляховиком.

VW Group сподівається збільшити річні продажі в Китаї з 2,93 мільйона минулого року до 4 мільйонів до 2030 року, проте поки без нових електрокарів криза у бренду може продовжитись.