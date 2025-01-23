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АНАЛІТИКА

Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року

13:43 23.01.2025 |

Транспорт

 

Минуло понад чотири роки відтоді, як Volkswagen випустив повністю електричні ID.3 та ID.4. На момент вважалось, що ці два автомобілі можуть скласти Tesla серйозну пропозицію у своєму класі. Однак весь час справи не йшли так гладко, й 2025 рік має стати ще одним важким роком для електромобілів VW.

Як і в 2024 році, цього року німецький бренд не випустить жодного нового електромобіля. Фактично, найновішим доповненням до лінійки електромобілів став седан ID.7, який дебютував у третьому кварталі 2023 року.

Фактично наступний значний випуск VW - довгоочікуваний ID.2 - з'явиться на окремих ринках не раніше 2026 року. Очікується, що ID.2 за ціною менше 25 000 євро матиме внутрішній простір, який можна порівняти з Golf, залишаючись таким же компактним і доступним, як менший Polo.

На ключових ринках, включаючи США, Європу та Китай, Volkswagen стикається зі стрімкими продажами електромобілів.

У Європі скорочення субсидій у таких критичних регіонах, як Німеччина, знизило попит. Тим часом у Китаї, ринку, який має важливе значення для довгострокових амбіцій VW щодо електромобілів, автовиробник втрачає позиції перед спритними місцевими конкурентами.

Навіть розкішні пропозиції, такі як Audi Q8 e-tron і Porsche Taycan, не можуть отримати популярність на ринку, де все більше домінують доступніші масові електромобілі китайських брендів.

Ключовою частиною прагнення Volkswagen проникнути на китайський ринок електромобілів є його нове партнерство з Xpeng.

Дві компанії працюють над спільною електричною та електронною (E&E) архітектурою, яка ляже в основу всіх електромобілів, вироблених VW у Китаї. Перші моделі, випущені в рамках партнерства, мають вийти в 2026 році і включатимуть два VW середнього класу, один з яких буде позашляховиком.

VW Group сподівається збільшити річні продажі в Китаї з 2,93 мільйона минулого року до 4 мільйонів до 2030 року, проте поки без нових електрокарів криза у бренду може продовжитись.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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