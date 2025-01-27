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АНАЛІТИКА

Росіянам заборонили ввозити сир і хамон з Європи

 

На кордоні з Росією почали вилучати сир, хамон, шинку і ковбаси з Євросоюзу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на ТАСС.

Цю та іншу продукцію тваринництва заборонив ввозити Россільгоспнагляд, причому навіть для особистого користування.

Регулятор пояснив обмеження спалахом ящуру в Німеччині. За даними відомства, небезпеку становлять "м'ясна, молочна продукція, корми та кормові добавки". Делікатеси з птиці пропустять, оскільки вона не сприйнятлива до ящуру.

На масову конфіскацію хамона і сиру поскаржилися росіяни, які повертаються з європейських країн. За їхніми словами, перевіряють "усіх поголовно".

Продукти вилучають як на повітряних, так і на сухопутних кордонах.

Обмеження почали діяти з 20 січня. За 11 днів до цього Німеччина повідомила Всесвітню організацію здоров'я тварин про виявлення першого за останні 37 років спалаху ящуру.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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