Samsung і Google спільно працюють над AR-окулярами на базі операційної системи Android XR

Президент мобільного підрозділу Samsung Dr. TM Roh в інтерв'ю Bloomberg підтвердив, що його компанія спільно з Google працює над окулярами доповненої реальності, про які давно ходили чутки.

Керівник не розкрив подробиць нового пристрою і не уточнив, коли він надійде в продаж, але наголосив, що "Samsung і Google намагаються досягти бажаної якості та готовності якомога швидше".

AR-окуляри від Samsung будуть повністю самостійним пристроєм, але, як і Project Moohan, працюватимуть на базі спеціально створеної операційної системи Android XR.

Раніше повідомлялося, що AR-окуляри від Samsung багато в чому будуть схожі на Meta Ray Ban.