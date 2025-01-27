Санкції діють: Росія може втратити майже 20% своїх нафтогазових доходів

Нові нафтові санкції США, введені на початку цього року, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля нафтогазових доходів у 2025 році. Так, російська економіка може втратити від 10% до 20% валютної виручки за продаж нафти, або $10-20 млрд.

Такий прогноз зробив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, передає The Moscow Times.

За оцінкою Клюге, негативний ефект на доходи російського бюджету становитиме до 1% ВВП, що складає близько 2 трлн руб., або 18% від нафтогазових зборів, які Мінфін Росії запланував на поточний рік (10,9 трлн руб.).

Клюге зазначає, що "прощальні" санкції президента США Джо Байдена перед тим, як він передав владу своєму наступнику, стали, мабуть, найжорсткішим за весь час.

Кількість суден "тіньового флоту" РФ під західними обмеженнями перевищила 270. У "чорних списках", за даними S&P Global, опинилися танкери, що возили половину морського експорту нафти з Росії, або 1,5 млн барелів на день - близько 1 млн до Китаю та близько 500 тис. - до Індії.

Минулого року, за даними Мінфіну РФ, російська скарбниця зібрала 11,13 трлн руб. податків із нафтогазових компаній. Порівняно з 2023 роком їхній обсяг зріс на 26%, проте до плану не дотягнув: спочатку до бюджету закладали 11,5 трлн руб., потім знизили планку до 11,3 трлн руб., але і її витримати не вдалося.

Нові санкції США

Нагадаємо, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Згодом стало відомо, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

До того повідомлялося, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.