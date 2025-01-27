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АНАЛІТИКА

Центробанк Росії виявив рекордний за 12 років відтік «тіньового» капіталу з країни

 

Російська економіка в 2024 році пережила різкий сплеск "тіньового" відтоку капіталу.

Про це свідчить стастика Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Так, за даними Центробанку РФ, за рік $9,6 млрд пішло з країни в результаті операцій, які не потрапляють в жодну зі стандартних категорій (імпорт товарів, інвестиції, погашення боргу тощо) і були класифіковані як "чисті помилки та пропуски" платіжного балансу.

Ця стаття збільшилася на третину порівняно з 2023 роком ($7,2 млрд), на 60%, якщо порівнювати з 2022 роком ($6 млрд), та у 96 разів, якщо порівнювати з 2021 роком.

Сам ЦБ Росії називає "помилки та пропуски" платіжного балансу "статистичними розбіжностями". Однак ця стаття вказує на зростання сірого відтоку капіталу з Росії.

Масштаби такого "тіньового" виведення коштів минулого року стали найвищими з 2012 року (тоді Центробанк Росії нарахував "помилок" та пропусків на $10,4 млрд) і досягли рівнів 1990-х, коли економіка "протікала" валютою ($9,9 млрд 1998 року, $10,3 млрд - 1995 року).

Пік "сірого" відтоку припав на період після президентських виборів, де правлячий Росією 25 років Владімір Путін переобрався на п'ятий термін: у другому кварталі "помилки" та пропуски платіжного балансу досягли мінус $6,9 млрд, що стало рекордним квартальним показником з 2010 року. Наприкінці року ЦБ Росії зафіксував незначний приплив за "сірими" операціями - на $0,2 млрд у жовтні-грудні.

Як зазначається, "сірі" потоки капіталу "викликають настороженість" у світлі негативних сигналів про стан російської зовнішньої торгівлі наприкінці року.

Проблеми російської економіки

Раніше повідомлялося, що російська економіка наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Так, у грудні експортери вивезли за кордон товарів на $31,3 млрд, а їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні. Із цієї суми $25,7 млрд пішло з країни на оплату імпорту - і в результаті чистий приток від зовнішньої торгівлі (профіцит торговельного балансу) зменшився до $5,6 млрд - найнижчого значення з 2020 року.

Як зауважували російські банкіри, причиною погіршення зовнішньої торгівлі під кінець року міг стати ефект від санкцій, введених наприкінці листопада проти російського банківського сектора, внаслідок чого постраждали платежі і загальмувалися експортні потоки.

Перед тим стало відомо, що російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій. Так, за оцінками підсумків 2024 року Росія отримала лише близько $70 млрд валютного виторгу в доларах і євро.

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Згодом стало відомо, що нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.

У "Газпромбанку" своєю чергою заявили, що санкції не вплинуть на його банківські операції, але не відповіли на запитання щодо рішень щодо оплати газу. Проте водночас банк попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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