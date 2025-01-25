Генерал Галушкін: судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на рішучість командирів та дії

Колишній командир оперативно-тактичного угруповання "Харків", бригадний генерал Юрій Галушкін заявив, що готовий піти воювати звичайним солдатом, і наголосив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів.

Відповідну заяву Галушкіна опублікував його адвокат Михайло Величко. Генерал Галушкін подякував всім, хто підтримує та написав звернення до громадян, де підкреслив, що на всій лінії фронту йдуть запеклі бої, і є втрати, "але це відбувається не тому, що нашим воїнам бракує хоробрості або командирам - професіоналізму".

"Причина в тому, що ворог кидає на смерть маси своїх солдатів, не рахуючи втрат, аби посіяти зневіру серед українців. Вони намагаються підірвати нашу віру в перемогу, у наших захисників і командирів. Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії", - сказано в листі.

Галушкін наголосив, що "ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати".

За його словами, незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, він готовий на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну.

"Я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Прийміть це рішення - і українці будуть вам вдячні", - заявив бригадний генерал.

Він додав, що під час служби він з побратимами зміг перетворити 6000 осіб Територіальної оборони, розпорошених по центрах комплектування, на 32 бригади чисельністю 115 тисяч бійців.

"Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги. А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири", - наголосив Галушкін.

22 січня співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України повідомили про нову підозру і затримали екскомандира оперативно-тактичної групи військ "Харків" Юрія Галушкіна,

Раніше повідомлялося, що за бригадного генерала, екскомандира оперативно-тактичної групи військ "Харків" Юрія Галушкіна, підозрюваного в недбальстві, внесли заставу в 5 млн грн, ім'я заставодавця не називалося.

20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання двох генералів і полковника, нібито через недбалість яких ворог зміг захопити частину Харківської області 2024 року. Пізніше з'явилася інформація, що, окрім Галушкіна, затримано екскомандира 155 механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина та екскомандира 125 львівської бригади Тероборони, екскомандира командира 125 бригади Артура Горбенка.