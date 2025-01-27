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АНАЛІТИКА

Молдова дасть Придністров'ю 3 млн кубічних метрів газу

 

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що уряд країни надасть невизнаному Придністров'ю 3 млн кубічних метрів газу.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

У понеділок, 27 січня, Речан оголосив про виділення 3 млн кубометрів газу для Придністров'я, необхідних для підтримки тиску в системі природного газу.

Йдеться про термінове втручання влади на період 1-10 лютого 2025 року.

На запитання, хто заплатить за 3 млн кубічних метрів газу, Речан заявив, що "Європейська комісія готова бути частиною цього грантового пакета, який буде запропонований ЄС", якщо Придністров'я погодиться.

"Якщо лівий берег Дністра не погодиться, то він повинен буде повернути ці 3 млн кубічних метрів або заплатити за них", - заявив він.

Зазначається, що раніше Тирасполь запросив цей обсяг для збереження працездатності системи. Якщо газ закінчиться повністю, у систему потрапить повітря і її перезапуск може зайняти кілька місяців.

Також Речан проінформував, що Європейський Союз пропонує грант у розмірі 30 млн євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега.

Окрім цього, Речан розповів про ухвалення комплексної програми підвищення енергетичної стійкості на найближчі два роки, включно зі зниженням тарифу на електрику у Молдові.

Прем'єр країни підкреслив, що витрати буде покрито коштом гранту ЄС.

З 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, відбуваються віялові відключення електроенергії, зупинено практично всі промислові підприємства.

Влада невизнаного Придністров'я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

Минулого тижня лідер невизнаної республіки Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Ключові теги: Молдова
 

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