Скандал довкола АОЗ: у Раді вимагають відставки Умєрова

Голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуги народу") вимагає від міністра оборони Рустема Умєрова подати заяву про відставку через намір замінити директора "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) попри рішення наглядової ради державного підприємства.

"Міністр, який порушує закон, який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти (...), який не може спростити бюрократію погодження контрактів і і руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони - також має подати заяву про відставку", - написала вона у Facebook у суботу, 25 січня.

На переконання Радіної, дії Умєрова, зокрема рішення самостійно призначити керівника АОЗ, "руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси". Депутатка також дорікнула йому через намір "відкликати" з наглядової ради АОЗ представників від держави Юрія Джигира і Тараса Чмута.

"Чи це означає, що міністр планує "перезапускати" наглядову раду АОЗ доти, доки там залишиться лише стовідсоткова готовність виконувати вказівки міністерства?" - обурилась Радіна.

АОЗ не збирається виконувати рішення Умєрова і звинувачує в тиску

У самій "Агенції оборонних закупівель" після заяви міністра оборони про те, що міністерство не продовжуватиме контракт із директоркою підприємства Мариною Безруковою зазначили, що підприємство продовжує працювати під її керівництвом, "адже повноваження подовжувати чи розривати чинний контракт директора має виключно наглядова рада".

"Станом на сьогодні наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву міністра оборони України про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію", - додали в агенції.

В АОЗ заявили, що вважають заяву Умєрова про намір призначити нового керівника підприємства "прямим проявом тиску на наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим".

Сама Безрукова в ефірі "Суспільного" також заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною директоркою АОЗ попри відмову міноборони продовжувати з нею контракт.

ЦПК подав заяву в НАБУ на Умєрова

Тим часом громадська організація "Центр протидії корупції" повідомила у Facebook, що подала до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) заяву про імовірне вчинення Умєровим злочину, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.

В ЦПК посилаються на статут АОЗ і законодавство, яке "не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень наглядової ради".

"Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ ухвалене зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересам міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності", - йдеться в заяві.

Виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк вважає, що президент Володимир Зеленський має негайно відправити Рустема Умєрова у відставку